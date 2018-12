Antwerpse SP.A buigt zich over bestuursakkoord

De leden van de Antwerpse SP.A stemmen vandaag een coalitievorming met N-VA en CD&V. Sinds 9.30 uur zijn ze bijeen om hun mening over het bestuursakkoord te geven.

Bij de sociaaldemocraten zijn de meningen over het akkoord verdeeld. De samenwerking met N-VA ligt nog steeds gevoelig. De hele ochtend is er over het akkoord gedebatteerd, de stemming zal pas na de middag gebeuren.

Binnen de partij is duidelijk geen eensgezindheid. Antwerps gemeenteraadslid en Vlaams Parlementslid Güler Turan (SP.A) riep vrijdag de leden van haar partij op om het nieuwe bestuursakkoord in haar stad af te keuren. ‘Een asociaal en repressief akkoord’, zegt ze zelf.

Ook de Antwerpse Open VLD en de N-VA houden zaterdag congressen, maar daar worden geen problemen verwacht.