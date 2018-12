Geen geld meer voor deel van Amerikaanse overheidsdiensten

Een deel van de Amerikaanse overheidsinstellingen is sinds middernacht lokale tijd gesloten. Dat komt omdat er in het Congres nog geen akkoord is over de begroting. Tot dan vloeit er geen geld meer naar de desbetreffende diensten.

Het gaat wel om slechts een deel van de Amerikaanse overheidsdiensten. Ongeveer 75 procent van de Amerikaanse begroting was eerder al goedgekeurd. Maar sommige elementen liggen moeilijk. Zo eist president Trump 5 miljard dollar extra voor de bouw van een grensmuur met Mexico. De democraten weigeren daar mee in te stemmen en ook bij een deel van de republikeinse congresleden ligt de situatie moeilijk. De kans op een goedkeuring was zo klein dat het vannacht zelfs niet eens tot een stemming is gekomen.

Trump gaf vrijdag in een reeks tweets aan dat hij bereid was om het risico op een lange shutdown te nemen, als dat maar zorgt voor de financiering van de muur. Hij wil nog snel het voorstel laten goedkeuren, want in januari krijgen de democraten een meerderheid in het congres. De financiering van de muur dan rond krijgen wordt dan nog een veel moeilijkere zaak. In de Senaat heeft Trump wel nog een meerderheid, maar te krap om de begroting er zelfstandig door te duwen.

Zaterdagmiddag komen het Huis van Afgevaardigden en de Senaat opnieuw bijeen. Het valt af te wachten of er dan wel een akkoord kan worden gevonden.

Geen loon

Concreet zijn een negental ministeries getroffen (Binnenlandse Veiligheid, Justitie, Handel, Transport, Huisvesting,...).

Ook de nationale parken worden niet langer gefinancierd. Daar zitten ongeveer 380.000 ambtenaren thuis zonder loon, terwijl 420.000 ambtenaren, zoals douanepersoneel, agenten en cipiers, aan de slag moeten zonder betaald te worden. Ze zouden door een afspraak in het congres later wel nog hun geld kunnen ontvangen

Niet eerste shutdown voor Trump

Het is niet voor het eerst dat er door het uitblijven van een akkoord over de begroting een ‘shutdown’ komt. Ook in januari was dat het geval. Maar omdat niemand een lange impasse wou in de aanloop naar de parlementsverkiezingen, kwam er na drie dagen een einde aan de shutdown. In maar kwam het dicht bij een nieuwe shutdown, maar Trump moest toen gas terugnemen.

Ook daarvoor gebeurde het wel al dat een begrotingsdiscussie tot een drooglegging heeft geleid, maar meerdere keren in één jaar is wel erg ongebruikelijk.