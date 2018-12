Ontketend AA Gent walst onder impuls van Vadis Odjidja over Cercle Brugge

Een wervelend AA Gent heeft de twintigste speeldag in de Jupiler Pro League geopend met een klinkende zege tegen Cercle Brugge. Hoewel spits Yaremchuk morste met de kansen scoorden de Buffalo’s vier keer, zo duiken ze (voorlopig) op in de top zes.

De choreografieën van Dancing with the Stars vallen in het niets bij de dansjes die Vadis Odjidja de Buffalo’s liet opvoeren. De topaankoop van afgelopen zomer kwam met een fysieke achterstand uit Griekenland en sukkelde met allerhande blessures. De voorbije maanden toonde hij zo nu en dan een glimp van zijn klasse, maar gisteren had hij voor het eerst echt zijn dansschoenen aangetrokken. Hij speelt nog steeds met een ingepakte linkerknie. Wat gaat AA Gent nog genieten eens hij echt topfit is.

De choreograaf genoot zelf ook toen hij na 64 minuten de 4-0 tegen de netten ramde. Je moet weten, Vadis Odjidja is een geboren Gentenaar. Hij voetbalde in de jeugd al voor de Buffalo’s en beloofde zijn jeugdvrienden ooit terug te keren. Niet om uit te bollen, maar op de top van zijn kunnen. Vadis hield woord. Een zwak Cercle Brugge stond erbij en keek ernaar.

AA Gent moet voortaan wel door het leven zonder Lovre Kalinic. De Kroatische international tekende voor 4,5 jaar bij Aston Villa en leverde de Buffalo’s 6 miljoen euro op, exclusief bonussen. Voor Yannick Thoelen zijn de resterende matchen voor Nieuwjaar examens, want AA Gent is er nog niet uit of het op zoek moet naar een nieuwe titularis. Hij deed het ondanks de late tegentreffer prima.

Chakvetadze ontbrak wegens een blessure. De afwezigheid van de Georgiër leek de Buffalo’s geen kwaad te doen. Ze speelden veel directer.

Uitstekende eerste helft

Thoelen zag vanuit zijn doel hoe zijn ploegmakkers een uitstekende eerste helft speelden tegen Cercle Brugge. De Buffalo’s starten wel eens minder, maar nu had Yaremchuk na twee minuten en veertien seconden al twee uitstekende kansen aangereikt gekregen. Eentje op aangeven van Odjidja met de hak. Applaus.

De Buffalo’s zijn samen met Racing Genk kampioen van het balbezit, maar nu zat er diepgang en dreiging in het spel. En geregeld werd er een mooie combinatie op de mat gelegd. Cercle Brugge speelde in hetzelfde 5-2-3-concept van tegen Anderlecht, maar gaf te veel ruimte weg. AA Gent zei dankuwel en viel aan als een dolle hond.

Ingetogen feestvreugde

En toch kwamen de Buffalo’s alweer op voorsprong via een stilstaande fase, hun handelsmerk. De Bruggelingen zorgden voor een dubbele dekking bij Bronn, zodat Yaremchuk in die zone kon koppen. Nardi redde uitstekend in de hoek, maar Dejaegere was prima gevolgd. Het was de eerste competitietreffer van het seizoen voor Brechtje, maar hij vierde ingetogen.

De openingsgoal viel in minuut zeventien en precies zeventien minuten later kwamen de Buffalo’s op 2-0. In de competitie was het al van de debuutmatch van Thorup geleden dat ze nog eens met een dubbele voorsprong de rust in gingen. Odjidja lepelde de bal met links fantastisch tot bij Rosted die de bal in doel kon tikken. De centrale verdedigers die in de zestien opduiken blijven een wapen voor AA Gent. Tegenstanders weten er zich geen raad mee. Rosted werd co-topschutter van AA Gent in de competitie met vijf goals. In de beker had hij er ook al eentje gemaakt.

Vadis pakt ook uit met een solo

AA Gent had gerust met een ruimere voorsprong de rust in kunnen gaan, want Yaremchuk had in de eerste helft een viertal uitstekende kansen gekregen. Die wrong hij allemaal de nek om, behalve eentje. Na dertien minuten lobde hij over Nardi, maar de Oekraïner werd afgevlagd. Onterecht, zo bleek.

Gent danste na rust verder op zijn elan, Vadis Odjidja bleef het ritme aangeven. De middenvelder zag een gaatje tussen de benen van Koné en bediende zo Jonathan David. De Canadees maakte er 3-0 van met zijn eerste competitietreffer sinds 26 augustus.

Mexican wave

En dan vond de maestro het moment gekomen voor een solo. Dejaegere gaf hem de bal, Odjidja legde hem voor zijn rechter en poeierde hem loeihard in de hoek. Odjidja scoorde drie treffers voor AA Gent, allemaal afstandsschoten van buiten de zestien. 4-0, in de Ghelamco Arena rolde de mexican wave van de tribunes, dat was al even geleden.

In de slot van de wedstrijd verhuisde Vadis Odjidja van de acht naar de tien. De Buffalo’s lieten het tempo zakken, het moest allemaal niet meer. Cercle Brugge scoorde nog tegen via Gapké. Jammer dat Thoelen geen clean sheet achter zijn naam kon schrijven, maar dat kon de pret niet drukken. AA Gent staat weer (even?) in de top zes.