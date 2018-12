Showtime in de Lotto Arena: Antwerp Giants demonstreert tegen Luik

Showtime in de Lotto Arena. Telenet Giants Antwerp schitterde en pakte tegen een zwak Luik met een indrukwekkende demonstratie uit. Met onder meer maar liefst 17 bommen ging het naar een vernietigende 109-60 zege. Met 6 op 9 blijft de selectie van coach Roel Moors, met ook nog twee inhaalwedstrijden op het programma, stevig in de top drie. Tweede kerstdag en dus woensdag 26 december werkt Telenet Giants Antwerp de laatste wedstrijd van 2018 af. De Sinjoren reizen dan naar Leuven waar in de Sportoase de Bears van coach Eddy Casteels wachten.

“Het roster van Luik was inderdaad krap. Dat blijft in eerste instantie opletten, maar we toonden respect en konden de klus collectief klaren. Enerzijds ben ik tevreden dat ik wat spelers na een druk schema wat rust kon geven en anderzijds ben ik gelukkig met de comeback van Thomas Akyazili.

“Na één teamtraining was dit de ideale wedstrijd om in het juiste ritme te komen. Ik voel me goed en hopelijk kan ik na al het harde werk blessurevrij blijven en het team helpen,” voegde Thomas Akyazili eraan toe. Ismael Bako glunderde ook: “Het was leuk om vooral onze jonge gasten ook te zien schitteren. Iedereen had fun vanavond,” straalde Ismael Bako.

Telenet Giants legde tegen een onvolledig Luik, zonder Deontae Hawkins (knie) en Terry Deroover (hoofd) reeds in het eerste kwart de basis van de winst. Paris Lee dropte bommen, Ismael Bako dunkte en Jae’Sean Tate slingerde zich weer succesvol naar de korf. Luik was niet meer dan een speeltje en van 12-0, ging het naar 27-12 na het eerste kwart. Reeds in het tweede kwart bezigde coach Roel Moors alle spelers. Met ook driepunters van Dennis Donkor ging het na 40-17 naar 52-21 halfweg.

In de tweede helft dropte Paris Lee nieuwe bommen, pakte Hans Vanwijn met een alley-oop uit en ging het, met ook een dunkende Jae’Sean Tate, naar 72-27 en 86-40. In het slotkwart scoorden Terrance Henry en Milos Bojovic voor Luik. Een remonte was echter niet aan de orde. Na 88-40 scoorde Yoeri Schoepen (11 punten, 9 rebounds, 5 assists) de century (102-56) en stoomden de Giants lekker door naar een beklijvende zege.

Telenet Giants Antwerp-Luik 109-60

Telenet Giants Antwerp: Akyazili 6, Lee 15, Tate 13, Van Den Eynde 4, Vanwijn 8, Sanders 10, Bleijenbergh 4, Schoepen 11, Bako 14, Dudzinski 10, Kalinoski 0, Donkor 14

Luik: Henry 11, Van Landschoot 7, El Khounchar 5, Nzizbaria 2, Lhoest 2, Bojovic 12, Lemaire 9, Burgess12

Kwarts: 27-10, 25-11, 34-19, 23-20