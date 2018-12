Trump op ramkoers met Senaat over grensmuur, gedeeltelijke ‘shutdown’ dreigt

Trump wil in de laatste dagen van 2018 een miljardendeal voor zijn grensmuur rondkrijgen, zodat hij in 2019 concrete stappen kan zetten richting de realisatie van een van zijn belangrijkste verkiezingsbeloften. Maar zowel Democratische als Republikeinse senatoren weigeren met het geld over de brug te komen.

‘De shutdown ligt nu in de handen van de Democraten’, schreef Trump vrijdag op Twitter. Hij komt daarmee terug op zijn eerdere stelling, dat hij ‘met trots’ eigenhandig de overheid zou sluiten als hij daardoor de beveiliging van de grens kan verbeteren.

‘Stemmen de Democraten tegen dit akkoord, dan zorgen ze voor een shutdown die heel erg lang zal duren’, tweette Trump. De Amerikaanse president annuleerde prompt ook een weekendtrip naar zijn buitenverblijf Mar-a-Lago in Florida.

The Democrats, whose votes we need in the Senate, will probably vote against Border Security and the Wall even though they know it is DESPERATELY NEEDED. If the Dems vote no, there will be a shutdown that will last for a very long time. People don’t want Open Borders and Crime!