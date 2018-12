Croky verhoogt vanaf januari prijzen van chips: ‘Pure noodzaak door moeilijke zomer’

Chipsproducent Croky zal vanaf januari de retailprijzen van chips met 20 procent laten stijgen. Een noodzakelijk kwaad door de hogere prijzen voor aardappelen, zo klinkt het bij de chipsproducent. Voor de consument is het afwachten geblazen hoe die de prijsstijging zal voelen.

De grote droogte van afgelopen zomer heeft op heel wat plaatsen voor ondermaatse aardappeloogsten gezorgd. Daardoor zijn aardappelen een pak schaarser en duurder geworden. En dus kan Croky niets anders dan zijn prijzen verhogen, zo klinkt het.

‘Het is echt pure noodzaak’, vertelt Tom Demeyer, marketingverantwoordelijke van Croky. ‘De nog beschikbare aardappelen waren heel duur, waardoor we ons genoodzaakt zien onze klanten 20 procent meer aan te rekenen voor onze chips. Dat geld verdwijnt zeker niet in onze zakken.’

Dat Croky zijn prijzen verhoogt, betekent echter niet noodzakelijk dat we dat ook in de supermarkten zullen merken. Bram Van Outryve, woordvoerder van Carrefour: ‘Het is heel sympathiek dat Croky zijn prijsstijging zo communiceert, maar wij onderhandelen over die prijs met de leverancier, dus dat betekent dat de prijs in de winkel niet noodzakelijk zal stijgen. Sowieso wacht Carrefour liever af. Als de concurrentie de prijzen verhoogt, dan kan dat bij ons ook gebeuren, maar voorlopig plannen wij geen prijsstijgingen.’

Al maanden bezig

Eenzelfde geluid klinkt bij Colruyt, dat wel bevestigt dat de prijzen voor chips sinds de zomer al veranderd zijn. ‘Een logisch gevolg van vraag en aanbod. Sommige aardappelvelden brachten dit jaar liefst 25 tot 30 procent minder aardappelen op. Dan is het logisch dat de marktprijzen hoger liggen en de prijs van aardappelen in de supermarkt zal stijgen.’

Croky laat nog wel optekenen dat ze met hun prijsstijging nog steeds een competitieve prijs hanteren ten opzichte van hun concurrenten, zoals Lays. De prijsstijging zal ook niet voor elk product even hoog zijn, zo klinkt het bij Croky. ‘Voor sommige producten gebruiken we aardappelzetmeel in plaats van echte aardappelen, en daarvan is de prijs voor ons niet zo fel gestegen.’