Vanavond overal grote BOB-controles

Wie vanavond de weg opgaat, is gewaarschuwd. De politie houdt over het hele land grote alcoholcontroles, en heeft daar zo haar redenen voor.

De kerstvakantie begint. Velen staan ook voor een lang weekend want maandag, de dag voor Kerstmis, maken veel bedrijven de brug. En dus worden er vandaag op veel plaatsen kerstfeestjes georganiseerd, waar al eens een glaasje gedronken wordt. Bovendien doen de kerstmarkten overal in het land goede zaken, en vloeit ook daar de glühwein en jenever rijkelijk.

Aalst, Brugge, Gent, Oostende, … In heel Vlaanderen wordt er vandaag dan ook extra gecontroleerd op rijden onder invloed. ‘Net als vorig jaar zullen we geregeld van plaats veranderen. We weten uit ervaring dat de locaties van controleplaatsen snel circuleren op sociale media, vandaar. Toch zijn er ook een aantal grote acties gepland waarbij veel manschappen worden ingezet. Zij zullen een paar uur blijven staan op dezelfde plaats’, zo luidt het bij de politie.

‘We controleren gedurende de hele BOB-campagne (die begon op 3 december en eindigt op 28 januari, nvdr.) en in Antwerpen eigenlijk het hele jaar door. Dus ook vandaag, ja’, zegt provinciegouverneur Cathy Berx.

Het verkeersinstituut Vias herinnert er aan dat in België de alcohollimiet om te rijden nog altijd op 0,5 promille ligt en op 0,2 promille voor beroepschauffeurs (taxi-, vrachtwagens en busbestuurders, nvdr.). ‘Maar wij raden uiteraard aan om niets te drinken als je het stuur neemt’, zegt Stef Willems van Vias.