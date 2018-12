De herstelde Vlooybergtoren in Tielt-Winge, die op 30 juni zwaar beschadigd werd bij een brandstichting, is op 21 december opnieuw ingewijd. De Vlooybergtoren is een 13 ton wegende zwevende constructie van 11,28 meter hoog en 20 meter lang die opgebouwd werd uit een geraamte van staal. Het opmerkelijke bouwwerk werd in 2013 in gebruik genomen en raakte bij het publiek vooral bekend door de Vier-serie Callboys. Begin juli werden vijf mensen opgepakt voor de vernieling. De kosten van de restauratie bedragen om en bij de 100.000 euro. De verzekering zal die verhalen op de verdachten. Bij de inhuldiging was ook ‘Callboy’ Rik Verheye en regisseur Jan Eelen aanwezig.