Vliegverkeer op Gatwick hervat na nieuw incident met drone

Het vliegverkeer op Gatwick is vrijdagavond opnieuw tijdelijk stilgelegd nadat vlakbij de luchthaven een drone was gesignaleerd. Ook alle vluchten naar de luchthaven werden tijdelijk opgeschort. De luchthaven is intussen weer heropend.

De luchthaven van Gatwick bij Londen, de nummer twee in het Verenigd Koninkrijk en de zevende grootste van Europa, was pas vrijdagochtend terug open gegaan, na een sluiting van meer dan 30 uur door de aanwezigheid van een of meerdere drones. Sinds woensdagavond zijn in de buurt van de luchthaven al meermaals zulke toestellen gesignaleerd.

Er kon door de heropening opnieuw een beperkt aantal vluchten doorgaan. Nadat rond 17.10 plaatselijke tijd wederom een drone werd gesignaleerd, werd alle vliegverkeer echter opnieuw een half uur lang stopgezet. 'De militaire maatregelen die nu van kracht zijn, geven voldoende zekerheid om de luchthaven te heropenen', zo luidt het.

Het is nog steeds niet duidelijk wie de drones bestuurt en waarom hij die tot bij de luchthaven laat vliegen. Plaatselijke autoriteiten melden echter dat ze een ‘mogelijke betrokkene’ hebben geïdentificeerd.

Enorme hinder

De politie zei eerder al aan de Britse zender BBC dat ze overweegt de drone neer te schieten. Die optie werd aanvankelijk uitgesloten wegens bezorgdheden over ‘verdwaalde kogels’.

De sluiting van de tweede grootste luchthaven van het Verenigd Koninkrijk leidt tot heel wat hinder. Donderdag werden 760 vluchten, goed voor 110.000 passagiers, geannuleerd.