Ouders Mawda wachten nog altijd op steun of regularisatie

De ouders van de neergeschoten tweejarige peuter Mawda zijn nog altijd in afwachting van OCMW-steun of een regularisatie. Vrijdag zou er bij de arbeidsrechtbank een pleidooi gehouden worden voor het verkrijgen van OCMW-steun, maar de zaak werd uitgesteld naar 18 januari. Een vijftigtal personen hield vrijdag op het Brusselse Poelaertplein een solidariteitsactie voor de ouders.

Het uitstel kwam er doordat een rechter vroeg om bewijs dat er een onderzoek loopt naar het overlijden van Mawda. Daarmee kan dan aangetoond worden dat de ouders wel in België moeten verblijven zolang die procedure loopt, en ook nood hebben aan eigen middelen om te overleven. Dat bewijs moeten de advocaten van de ouders nu afleveren.

Het hoofddoel is natuurlijk een regularisatie, want dan kunnen de ouders aan het werk. Maar intussen vragen ze OCMW-steun om te overleven.

‘Er is na de dood van Mawda onmiddellijk door de regering gezegd dat de regularisatie zou geregeld worden, maar daar is nooit gevolg aan gegeven’, stelt advocate Mieke Van Den Broeck van Progress Lawyers Network. ‘We staan hier natuurlijk ook omdat we weten dat het dossier door Theo Francken werd geblokkeerd, want hij maakt van elke zaak een principezaak. Nu hij weg is, roepen we Maggie De Block op om het dossier te behandelen’, aldus Van Den Broeck.

Kerstkaarten voor De Block

Om hun oproep voor een regularisatie kracht bij te zetten, ondertekenden de protestvoerders kerstkaarten met daarop een kerststal met een lege wieg en Mawda als engel. De kerstkaarten zullen worden afgeleverd bij het kabinet van De Block.

'Ondertussen zijn wij het die ervoor zorgen dat de ouders kunnen overleven', zegt Mehdi Kassou van het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen aan Bruzz. 'We betalen hun huur, elektriciteit, advocaten en wat ze nog meer nodig hebben. Dat kan zo niet blijven duren.'