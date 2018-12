Duitse dierenasielen verbieden adopties tijdens de feestdagen: ‘Bij ons zijn impulsadopties minder een probleem’

Verschillende Duitse dierenasielen verbieden de adoptie van dieren tijdens de eindejaarsfeesten om impulsadopties tegen te gaan. In Vlaanderen worden er andere maatregelen genomen zodat mensen goed nadenken voordat ze een schattig dier adopteren.

Duitse dierenasielen zien elk jaar opnieuw hoe mensen impulsief een dier komen halen tijdens de feestdagen voor zichzelf, de kinderen of als cadeau. Uiteindelijk belanden veel dieren terug in het asiel. Om dat tegen te gaan hebben verschillende Duitse dierenasielen besloten geen dieren meer te laten adopteren vanaf 18 december. De meeste asielen blijven in die periode wel open zodat mensen de dieren kunnen bezoeken, maar ze zullen in januari moeten terugkomen als ze het dier mee naar huis willen nemen.

Vlaanderen

Vlaams parlementslid Sabine Vermeulen vroeg hoe de situatie eruitziet in Vlaanderen. Volgens Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) neemt Vlaanderen verschillende maatregelen om impulsadopties te ontmoedigen.

‘Wij hebben net een campagne gelanceerd, www.adopteereendier.be, waar we mensen willen aanmoedigen om te rade te gaan bij de asielen en hun aanbod in plaats van al te snel naar een dierenwinkel te lopen’, zegt woordvoerder Jeroen Tiebout.

‘Daarnaast zorgen we er ook voor dat elke kandidaat-adoptant geïnformeerd wordt aan de hand van een vragenlijst om hem of haar te wijzen op de verantwoordelijkheden en plichten die gepaard gaan met een dier, zoals voldoende ruimte, de financiële last, de nodige tijd en aandacht die een dier nodig heeft… Daarboven geldt meestal ook een bedenktijd en worden dieren niet bij het eerste contact al meegegeven met de kandidaat-adoptant’, zegt Tiebout.

Gesprek

Bij het Dierenasiel Gent zijn de feestdagen geen piekmoment voor adopties. ‘Het gemiddelde aantal kandidaat-adoptanten blijft het hele jaar ongeveer gelijk’, zegt directeur Eddy De Landtsheer. ‘Maar we hebben altijd eerst een deftig gesprek met kandidaat-adoptanten om in te schatten of het een impulsieve aankoop is. Als mensen bijvoorbeeld een hond wil adopteren, moeten ze eerst kennis maken met de hond en ermee gaan wandelen.’

Bij het dierenasiel Help Animals in Brussel letten ze rond de feestdagen extra op voor mensen die impulsief een dier willen adopteren. ‘We verbieden geen adopties in deze periode, maar we letten extra op omdat we niet willen dat mensen een dier komen halen als eindejaarsgeschenk’, zegt Mireille. ‘We weten natuurlijk nooit 100 procent of het een impulsieve adoptie is. Maar het is zeldzaam dat mensen bij ons meteen een dier mee naar huis nemen. Ze moeten verschillende keren terugkomen bij ons, zo zijn we zeker dat ze er goed over hebben nagedacht.’

Volgens haar willen er meer mensen in de eindejaarsperiode een dier adopteren, al is dat niet altijd per se impulsief. ‘Sommige mensen denken er goed over na en omdat ze tijdens de feestdagen vakantie hebben, willen ze dan een dier adopteren om het dier meer tijd en aandacht te geven wanneer het net in huis komt. Als ze er goed over hebben nagedacht laten we hen het dier adopteren.’

Pasen

Momenteel is het bij konijnenasiel Bunny Tails vzw een kalme periode. ‘Voor konijnen is het probleem niet zo groot aan het einde van het jaar, maar wel rond Pasen’, zegt Katja Wauters. ‘Maar we selecteren de mensen die we laten adopteren. We stellen op voorhand heel gerichte vragen en we informeren iedereen ook eerlijk en rechtuit. We zeggen bijvoorbeeld dat een konijn tien jaar kan leven. Als het konijn een cadeau is voor de kinderen, zeggen we ook altijd dat kinderen op een bepaald moment de zorg beu gaan zijn, waardoor de ouders de zorg zullen moeten overnemen. Dat zorgt voor een afschrikeffect voor impulsieve adoptiekandidaten.’

Wauters kan begrip opbrengen voor de maatregelen van de Duitse dierenasielen als ze het voor het dierenwelzijn invoeren. ‘Als ze in Duitsland zien dat er te veel dieren als cadeautjes worden geadopteerd en worden teruggebracht, snap ik dat ze die regel invoeren. Maar bij ons is het minder een probleem.’