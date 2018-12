Bart De Wever: ‘Het zal deze coalitie zijn, of het zal zes jaar niks zijn’

In Antwerpen heeft vrijdag de opmerkelijke coalitie met N-VA, SP.A en Open VLD zijn bestuursakkoord voorgesteld. ‘Het is niet omdat je op nationaal niveau grote meningsverschillen hebt, dat je geen stad of gemeente kunt besturen’, zegt burgemeester Bart De Wever over zijn ploeg tegen VRT.

De Wever noemt de nieuwbakken coalitie op de openbare omroep ‘de coalitie van de mensen die besloten hebben het risico te wagen mekaar het vertrouwen te geven’. ‘Alles begint met vertrouwen. Er zijn binnen deze coalitie inderdaad duizenden reden om elkaar niet te vertrouwen. Er is echter ook een goede reden om dat wel te doen, en dat is dat er een stad moet worden bestuurd. Uiteraard is dat lastig, en zal het vertrouwen in het begin moeten groeien.’

Al kan deze coalitie toch onmogelijk zijn droomcoalitie zijn? De Wever: ‘Elke coalitie die Antwerpen stabiel kan besturen, is automatisch mijn droomcoalitie. Na de verkiezingen heeft Groen de stem van de kiezer meteen principieel in de vuilnisbak gegooid. Dan bleven er nog maar een paar mogelijkheden over, en dat was altijd met SP.A.’

Van een bocht naar links wil de N-VA-voorzitter dus niet spreken. ‘Wie het nu heeft over bochten naar links, die zegt dat om tussen ons ruzie te stoken. Lees er het bestuursakkoord op na. Iedereen zal daar een evenwichtig akkoord in zien. Van ‘linkse’ of ‘rechtse’ onderdelen is daar geen sprake’, meent De Wever.

SP.A is geen PS

Maar doet de Wever nu niet net hetzelfde als premier Michel? Die probeerde dinsdag nog tevergeefs zijn regering te redden door de hand uit te steken naar links, wat hem op flink wat kritiek van net de N-VA kwam te staan.

‘De premier stak een hand uit naar de PS. De PS is nog wat anders dan een Vlaamse partij. Wat de premier deed, vonden wij natuurlijk ook niet leuk omdat wij waken over de erfenis van de Zweedse regering die wij samen hadden’, zegt De Wever. ‘Federale en lokale politiek vallen overigens niet te vergelijken. Op lokaal niveau zijn er meerdere gemeenten waar de N-VA met de SP.A bestuurt. Het is niet omdat je nationaal grote meningsverschillen hebt, dat je geen stad of gemeente kunt besturen.’

Standpunten evolueren

De Wever: ‘Wij zijn bovendien niet meer dezelfden als zes jaar geleden, en de anderen ook niet. Standpunten evolueren. Maar wat primeert, dat is wat de kiezer heeft besloten. Om dat te kunnen, moet je over je eigen schaduw heen kunnen springen. Je moet mensen kunnen vertrouwen die je eerder hebt bekampt, en die ook jou hebben bekampt. Of dat vertrouwen er is? Wat deze coalitie betreft is het antwoord daarop ‘ja’.’

Is er dan meteen ook gesproken over een samenwerking op bijvoorbeeld Vlaams niveau, voor na de verkiezingen van mei? ‘De impact van Antwerpen op de nationale politiek is de afgelopen jaren enorm gestegen’, meent De Wever. ‘Dat zal altijd zorgen voor zenuwachtigheid. Maar voor alle duidelijkheid, we hebben het tijdens de onderhandelingen nooit gehad over de latere Vlaamse of nationale regeringsvormingen.’

Koude steen

De nieuwe coalitie is er natuurlijk nog niet. Dit weekend moeten de leden van de drie partijen het vertrouwen nog geven. Moeilijkheden verwacht De Wever niet. ‘Ik zie mijn partijleden graag, maar zij zien mij ook graag. Ik doe dus zelden iets wat mijn achterban niet wil’, zo verwoordt hij het.

‘Die achterban heeft natuurlijk niet gezien dat we de afgelopen maanden nachten na elkaar hebben samengezeten, in een goede sfeer en met veel humor. Onze samenwerking kan er dus op een koude steen vallen. We zullen het moeten bewijzen, in het in het volle besef dat de eerste maanden de moeilijkste kunnen zijn. Alleen: als men dit in de vuilnisbak gooit, schiet er niks meer over en is er niks meer mogelijk. Het zal dus deze coalitie zijn, of het zal zes jaar niks zijn.’