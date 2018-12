Waarom zoveel politici messen in de rug voelen, een vrouw die over seks praat bedreigingen krijgt, en al die kortingen de onlinewinkels doen wankelen

1 Nog enkele dagen moeten we hem verdragen, de dikbuikige man met baard in dat rode plunje. Zijn verhaal is dat van de beserkers, van Odin en zijn gouden ring Draupnir, van een Byzantijnse prinses, en van verkopers van sigaretten en nylonkousen. Toen kwam Coca-Cola. Heeft Coca-Cola de Kerstman uitgevonden?

2 De mooiste quote van de week werd in Gent uitgesproken, na het hoogverraad onder liberalen, maar ongetwijfeld onderschrijven wel meer ministers, staatssecretarissen en partijvoorzitters hem: ‘Het voelt alsof de hele wapencollectie van het Gravensteen in mijn rug zit.’ Slachtoffer op altaar van burgemeester De Clercq 3 Een nieuw rapport in de Amerikaanse Senaat beschrijft hoe geraffineerd en perfide de Russen via Instagram en Facebook, Tmblr en YouTube, Twitter en Google+ het Amerikaanse politieke debat vergiftigden. Alleen al op Instagram haalde ze 187 miljoen engagementen. Zeker is dat alle partijhoofdkwartieren ook hier er lessen voor de komende verkiezingen uit zullen trekken. Russische trollen zijn meesters in politieke marketing

4 Vorige week was er het nieuws van de eerste baarmoedertransplantatie. Deze week is er de wereldprimeur dat een kind is verwekt uit een ontdooide eicel die voor het invriezen in een schaaltje gerijpt is. En elke keer gaat die nieuwe verovering van vruchtbaarheid gepaard met zoveel emotie. ‘Pas toen ik zag dat hij tien tenen en tien vingers had, was ik gerust’ 5 ‘Dit kunnen de retailers niet aan. Dit slaat hen aan gruizelementen.’ Het gaat, voor een goed begrip, niet over die traditionele winkeliers. Neen, het gaat over de grote internetwinkels. Al die grote kortingen kunnen niet blijven duren. Extreme koopjes duwen onlinespelers onder water 6 Een eindredactrice bij Radio 1 vertelde op antenne iets over hoe geil ze zich voelt na het sporten en prompt kreeg ze tachtig privéberichten, allemaal van mannen. Waarom blijven vrouwen die over hun seksualiteit praten ook na #MeToo opgejaagd, bedreigd en bang? ‘Gij zijt toch die hoer van Radio 1, hé?’

7 De ene dag gaan de mensen op straat omdat diesel te duur wordt. De volgende dag omdat de planeet een toekomst moet krijgen. Ga daar als politicus maar eens tegenaan staan, schrijft columnist Ive Marx. Kunnen we van de gele hesjes ecologisten maken?