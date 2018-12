Ik heb eerst in de privé gewerkt en werk nu als ambtenaar. Vanaf 62 jaar kan ik met pensioen als ambtenaar, vanaf 64 jaar in beide stelsels. Mijn groepsverzekering als werknemer loopt af als ik 65 wordt. Zal het kapitaal al uitbetaald worden als ik op 64 jaar met pensioen ga? En kom ik dan in aanmerking voor de verminderde eindbelasting van 10 %? M.F.

Sinds 2016 is de uitbetaling van het aanvullend pensioen automatisch gekoppeld aan de opname van het wettelijk pensioen. Bij gemengde loopbanen kijkt men hiervoor naar de pensionering in het stelsel waarin het aanvullend pensioen werd opgebouwd. Of concreet: uw groepsverzekering als werknemer zal uitbetaald worden zodra u uw wettelijk werknemerspensioen opneemt. Het is niet mogelijk om het kapitaal langer te laten staan, zelfs niet als de contractuele einddatum van uw pensioenplan later valt.

Bij uitbetaling van het kapitaal op 64-jarige leeftijd komt u niet in aanmerking voor de verminderde eindbelasting van 10 %. Dit percentage is enkel van toepassing als het kapitaal uitbetaald wordt op 65 jaar én u tot die leeftijd professioneel actief bent gebleven. Bij uitbetaling op 64 jaar bedraagt het belastingtarief van 16,5 %. De enige manier om toch van het verlaagde tarief van 10% te kunnen genieten, bestaat erin om tot uw 65ste te blijven werken.