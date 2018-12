Als ik mijn auto middenin het jaar weg doe, kan ik dan een deel van mijn jaarlijkse verzekeringspremie en van de verkeersbelasting recuperen? Hoe doe ik dat? G.D.C.

Inderdaad, als u uw auto weg doet, betaalt de Vlaamse Belastingdienst u de verkeersbelasting voor het resterende deel van het jaar terug. Wanneer u geen andere auto koopt, kunt u ook uw verzekeringspolis los van de jaarlijkse vervaldatum opzeggen. De verzekeraar moet u dan de premie voor het resterende deel van het jaar terugbetalen.

De gangbare procedure is om eerst uw nummerplaat terug te sturen naar de Dienst voor Inschrijving van voertuigen (DIV). Dat kan via afgifte van uw nummerplaat bij uw lokaal postkantoor. U ontvangt dan onmiddellijk een ‘afschrift schrapping kentekenplaat'. Enkele dagen later ontvangt u via de post het officieel schrappingsattest. Dat moet u samen met uw groene kaart aan uw verzekeraar te bezorgen. Op basis daarvan zal uw verzekeraar ook het resterende deel van uw verzekeringspremie terugstorten.

Afhankelijk van uw woonplaats kan het inleveren van uw auto u ook andere voordelen opleveren. Inwoners van de toekomstige lage-emissiezone (LEZ) in Gent kunnen (tot 30 september 2019) voor bepaalde voertuigen een slooppremie aanvragen bij de stad Gent. Sommige steden (bijv. Deinze, Hasselt, Kortrijk,..) geven een fietssubsidie aan wie de auto inlevert. Woont u in het Brussels gewest dan kunt u in aanmerking komen voor de Brussel’Air-premie. Over de eventuele voordelen in uw gemeente kunt u informatie inwinnen bij uw gemeentebestuur.