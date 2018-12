Leko staat na 10 op 30 en met heel wat afwezigen voor zware opdracht in topper: “Andere oplossingen zoeken”

Het zondag om 14u30 geprogrammeerde duel tussen Club Brugge en Antwerp in het Jan Breydelstadion is de blikvanger van de twintigste speeldag in de Jupiler Pro League. Beide teams delen de tweede plaats met 35 punten, op zeven punten van leider Racing Genk. Club-coach Ivan Leko kan echter niet op z’n sterkst aantreden in de topper en voelt de druk na 10 op 30: “We moeten oplossingen zoeken met andere types spelers.”

“Vormer en Denswil moeilijk te vervangen”

Club Brugge zal zondag de topper tegen Antwerp niet op z’n sterkst kunnen aanvatten: Ruud Vormer en Stefano Denswil zullen er door schorsing niet bij zijn en ook de geblesseerden Rezaei, Vossen, Danjuma, Diatta en Vlietinck zijn afwezig. Bovendien zijn Amrabat en Decarli onzeker, zij hebben deze week voornamelijk individueel getraind. toch was er ook goed nieuws uit de ziekenboeg: Dennis, Mata en Cools trainden al de hele week mee.

“Denswil heeft een uniek profiel, terwijl Vormer als kapitein enorm belangrijk is voor de groep en terug zijn vorm van vorig seizoen beet had: sowieso mis je zo’n soort spelers als ze er niet zijn”, aldus Leko. “Vormer was één van de grootste redenen waarom we vorig jaar kampioen werden. Het is moeilijk hen te vervangen maar dan moeten we oplossingen zoeken met andere types spelers. Met Amrabat, Nakamba, Schrijvers, Vanaken of Rits kunnen we iets doen op het middenveld maar de mentaliteit van Vormer zullen we missen. We zullen zien op zondag of dat lukt.”

“Antwerp is een titelkandidaat”

Zondag staat de tweede plaats op het spel. Antwerp staat echter niet toevallig op gelijke hoogte met blauw-zwart, weet Leko.

“Met D’Onofrio en Bölöni heeft Antwerp mensen die weten hoe ze een topploeg moeten bouwen en hoe ze kampioen kunnen spelen: het is geen verrassing dat ze in de top drie staan”, aldus de coach. “Ze zijn voor mij zeker een titelkandidaat, alles is aanwezig om heel belangrijk te zijn in het Belgische voetbal. Hun manier van spelen is anders dan de meeste teams vandaag de dag, met mandekking en de nodige grinta. Maar als je een ploeg hebt met kracht en loopvermogen, dan is die mandekking een goede oplossing. Het is anders om tegen te spelen dan tegen zoneverdediging, maar ik zag in Antwerp dit seizoen al verbetering tegenover onze vorige matchen tegen hen. Maar voor alle duidelijkheid: thuis en met onze kwaliteiten zijn we in België altijd favoriet.”

10 op 30? “Ik leg de nadruk op het positieve”

Club Brugge hoopt tegen de Great Old eindelijk op te staan in de competitie. De landskampioen kwam vorig weekend op KV Kortrijk niet verder dan een doelpuntenloze draw. Blauw-zwart pakte in de Jupiler Pro League slechts 10 op 30.

Voor Ivan Leko geeft die situatie geen extra druk. “Ik voel altijd maximale druk voor elke wedstrijd. Ja, je kan spreken over de mindere resultaten in de competitie, maar er waren ook de 6 punten in de Champions League en de complimenten over onze ploeg van coaches als Simeone (Atlético) en Favre (Dortmund). Het is belangrijk om in de aanloop naar een wedstrijd de nadruk op het positieve te leggen, zo zit ik in elkaar. Die 10 op 30 is een feit maar er zijn ook andere zaken waar je op kan focussen.”

Refaelov versus Vanaken

Met Lior Refaelov staat een oude bekende aan de overkant. De middenvelder kon bij blauw-zwart niet meer rekenen op een basisplaats en trok deze zomer naar Antwerp waar hij de grote patron is.

“Ik ben blij voor hem, hij verdient een mooi onthaal na al wat hij gedaan heeft voor deze club”, was Leko vol lof voor de Israëliër. Had hij hem dan niet kunnen gebruiken? “Kijk, ik heb dat vorig seizoen geprobeerd maar met ook Vormer en Vanaken in de ploeg was het moeilijk een balans te vinden. Daarom heb ik op een bepaald moment gekozen. Maar ik ben blij om te zien hoe belangrijk hij kan zijn voor een topploeg, als persoon verdient hij dat. Net als Vanaken bij ons doet hij er alles aan om de beste spelers op hun best te laten spelen.”