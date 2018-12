Een persiflage op Quentin Tarantino

De kortste dag van het jaar is uiteraard de beste dag van het jaar voor een lange tv-avond. Met goede films en politiek incorrecte comedy kan die niet fout lopen.

1 SHINE

Canvas, 22.10-23.50 uur

Moeilijke kwestie: mag je Geoffrey Rush nog de beste acteur van zijn generatie noemen, nu hij beschuldigd wordt van (licht) grensoverschrijdend gedrag? Rot op, moraalridders, zie hem aan het werk als David Helfgott in deze schitterende biopic en durf ons eens ongelijk te geven.

2 HANS TEEUWEN: ECHTE RANCUNE

Q2, 22.35-0.40 uur

Voorgaande tip was misschien wat ongepast, maar dat komt doordat we met ons hoofd al bij de tweede zaten, met name deze zaalshow uit 2016 van de minst politiek correcte en dus geestigste komiek van de Lage Landen.

3 THE HATEFUL EIGHT

NPO 3, 21.30-0.15 uur

Deze achtste film van Quentin Tarantino is bijna een persiflage op de films van Quentin Tarantino: het bloed spat waar het niet gaan kan, de dialogen meanderen als een zijriviertje van de Amblève. Jennifer Jason Leigh doet waar ze goed in is: de rest van de cast naar huis spelen. Dat scheelt die mensen weer een Uber.