De Standaard informeerde haar lezers ook in 2018, zoals we dat al een eeuw lang doen. We deden dat ook in video. Dit zijn de meest spraakmakende reportages die we dit jaar maakten.

STRIJD OM DE STRAAT

De slag om ruimte eist zijn tol. In veel centrumsteden stagneert de afname van het aantal dode of zwaargewonde fietsers en voetgangers. In Antwerpen kwamen vorig jaar 12 fietsers en voetgangers om het leven. We vatten post in de Nationalestraat om er de dagelijkse verkeerschaos vast te leggen.

KAREN NORTHSHIELD

De Belgisch-Amerikaanse Karen Northshield lag op 22 maart, twee jaar na de aanslagen in Zaventem en Maalbeek, als enige slachtoffer nog steeds in het ziekenhuis. Dit is haar verhaal.

‘Op een gegeven moment beslis je: het is Engeland of de dood’

Heel veel migranten die het Kanaal over willen, stranden in Zeebrugge. Maar wat gebeurt er met de gelukkigen die wel de overkant bereiken? En hoe kijken ze terug op hun gevaarlijke tocht? Wij vonden vier Iraanse broers in Londen. Dit is hun verhaal.

CURIEUZENEUZEN

In mei maten 20.000 Vlamingen de luchtkwaliteit in hun straat. Maar waar werd de laagste concentratie stikstofdioxide gemeten?

GENITALE VERMINKING IN GUINÉE

Eke tien seconden wordt een meisje jonger dan twaalf genitaal verminkt. De grote meerderheid van hen is afkomstig uit Guinee. In dit West-Afrikaanse land is 97% van de vrouwen besneden. We trokken naar Guinée om te begrijpen waarom dat vandaag nog steeds gebeurt.

ZO KWAM UW VERKIEZINGSKRANT TOT STAND

14 oktober, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, was zowat de spannendste dag op de redactie van De Standaard. Wij toonden wat van onze interne keuken en filmden hoe de verkiezingskrant tot stand kwam.

DE EXPERT

Sinds begin november laten we elke zondag een expert aan het woord. Die geeft antwoord op de grote en kleine vragen van het leven. Rika Ponnet vertelde waarom u en uw partner steeds over hetzelfde kibbelen.

PLASTIC

De wereldzeeën vormen meer en meer een plastic soep. Tot die vaststelling kwamen we collectief in 2018. Dit is waarom u wakker moet liggen van het plasticprobleem.