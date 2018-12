Militaire inlichtingendienst maakt ‘moeilijkste puzzel van België’

Iedereen klaar voor de eindejaarsquiz van de militaire inlichtingendienst Adiv? Daar gaan we! Opgave 1: Vind de vraag en geef het antwoord.

Dol op quizzen? Dat treft, want bij Defensie zijn ze dat ook. De militaire inlichtingendienst Adiv (Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid) heeft daarom zelf een uitdagende eindejaarsquiz samengesteld. Het schijnt een traditie bij de inlichtingendiensten in onze buurlanden, waar Defensie nu met een sardonisch genoegen op inpikt.

Wie denkt deze puzzel snel-snel tussen de kreeft en de kroketten op te lossen, is eraan voor de moeite. ‘Dit is waarschijnlijk de moeilijkste puzzel die op dit moment bestaat in België. Sommige puzzels kunnen in enkele minuten worden opgelost, anderen duren uren, dagen of zelfs weken’, schrijft het Adiv eindejaarpuzzelteam. Om criticasters voor te zijn, geven ze meteen zelf aan dat ze de quiz niet tijdens de diensturen hebben opgesteld.

In totaal zijn er 36 vragen. Nu ja, vragen. Laat ons zeggen dat er 36 opgaven zijn. Bij sommige daarvan moet je namelijk eerst zelf uitvogelen wat de vraag precies is, voor je ze daarna zelf mag proberen te beantwoorden.

Bij Adiv zitten de ‘geeks’ van Defensie. Niet onze woorden, wel die van hun chef, generaal Claude Van de Voorde. Het zijn de spionnen van ons leger, die erop getraind zijn verbanden en details te zien die anderen niet zien. In bepaalde documenten, in radiocommunicatie, op internet, in virussen …

Toch kan het ook voor dat soort bollebozen niet eenvoudig zijn om topscores te halen op deze quiz. Wat doe je in hemelsnaam met opdracht 15? Geef het antwoord op de volgende vraag: Tnishisehesmee,ntzashe,sed a ik arrct ikn i a eupr nd osewdtido ibeo usnInre au? thMn es estndlmWp jrsertnme ieim dsweW.ejkshe ansnlnvset ri lo e nto rtcrdecsne

Volgens het Adiv puzzelteam is er niets meer nodig dan een beetje logisch en analytisch redeneervermogen, een minimum aan interesse in encryptietechnieken, wat creativiteit en een goede dosis doorzettingsvermogen. Oh ja, ‘kennis van Excel of kleine programmeertechnieken kunnen zeker nuttig zijn, maar zijn geen vereiste voor de meeste puzzels’.

Bij welke puzzels, dat wordt er helaas niet bij gezegd. Kan je bijvoorbeeld Excel gebruiken voor opgave 5, of net niet?

En wat te denken van opgave 9? Wat? Wat? Wat?

Opgave 19 gezien? Dat is er zo eentje waarbij je eerst zelf de vraag moet zoeken.

En nummer 33 is al niet veel beter.

Mochten er toch vragen zijn waar u het antwoord niet op weet – stel nu – dan mag u vrienden en familie inschakelen. Sterker nog, Adiv raadt dat aan. Neem ‘m gerust mee naar het feestje bij uw schoonfamilie, u heeft nog een hele kerstvakantie om uw brein erop te breken. Maar toch best niet te lang treuzelen, zeker bij de vragen die ‘een paar weken’ nodig hebben. De deadline om uw antwoorden in te dienen, is 14 januari. Succes nog.