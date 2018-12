De mooiste natuurbeelden van 2018

De natuur had het in 2018 met de klimaatopwarming moeilijker dan ooit. Het was dan ook een van de warmste jaren sinds het begin van de metingen. Toch deden verschillende natuurfenomenen ook dit jaar onze monden collectief openvallen.

ICE ICE BABY

Een van de meest spectaculaire natuurbeelden van het jaar kwam uit Groenland. In juni brak een gigantische ijsberg af van de Helheimgletsjer.

In Kroatië was het dit voorjaar berekoud. De wereldberoemde Plitvice-watervallen waren daardoor helemaal bevroren, wat voor prachtige wintertaferelen zorgde.

DIEP IN DE ZEE

De wetenschap stond niet stil dit jaar, maar het moet niet altijd even serieus zijn. Bij dit diepzeetafereel lag een groepje mariene biologen in een deuk.

De diepzee verbaast ons keer op keer. De grootbekaal is een van die wonderlijke dieren die je maar af en toe in actie ziet.

ADEMEND BOS

Een wandelaar in de Canadese provincie Québec heeft in oktober een opmerkelijk tafereel gefilmd. In de beelden is te zien hoe het bos wel lijkt te ademen.

DE MOOISTE PLEKKEN OP AARDE

Ulakhan-Sis klinkt als een plek uit Lord of the Rings. Het is echter een plek in Rusland die een van de laatst ontdekte plaatsen op aarde is.

Veel plaatsen zijn het mooist in de lente, wanneer de natuur opnieuw openbloeit. Ook dit tafereel in China is wondermooi.