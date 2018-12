Kernreactor Doel 4 wordt stilgelegd

Kernreactor Doel 4 wordt vandaag gecontroleerd stilgelegd. Dat bevestigt uitbater Engie Electrabel. Aanleiding is het uitvallen van een pomp

Een pomp in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale is stilgevallen wegens een verstopte filter. ‘We moeten kunnen onderzoeken hoe de filter is verstopt geraakt’, aldus een woordvoerster van het bedrijf. Daarom dient de centrale te worden stilgelegd.

Volgens Engie Electrabel zou het euvel de centrale enkel vandaag en morgen stilleggen. Zondag zou de centrale weer opgestart kunnen worden.

Doel 4 is veruit de grootste centrale van ons land, één van de jongste ook, met een vermogen van 1.000 megawatt. De centrale werd nog maar vorige week aan het net gekoppeld. Deze zomer lag Doel 4 stil nadat er betondegradatie was vastgesteld in het plafond van het bunkergebouw van de reactor.

Hoogspanningsbeheerder Elia meldt dat er geen problemen dreigen voor de stroomvoorziening in ons land. Door het bijzonder warme weer – voor december – kunnen we momenteel gemakkelijk stroom invoeren. Engie Electrabel zelf stelt dat het over voldoende productiecapaciteit heeft om het uitvallen van Doel 4 op te vangen. Het doet onder meer beroep op de extra productiecapaciteit die ze de voorbije maanden heeft verzameld om de winter door te komen. Volgens woordvoerster Hellen Smeets is onder meer de gehuurde gascentrale van Vilvoorde opgestart.

Zoals bekend liggen Doel 1 en 2 (kleinere centrales) nog even stil. Doel 2 tot 28 januari, Doel 1 tot 15 maart. Ook Tihange 3 ligt stil maar daar hoopt uitbater Engie Electrabel dat de centrale al in januari terug aan de slag kan.