Spectaculaire beelden van enorme ijskrater op Mars

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft spectaculaire beelden vrijgegeven die genomen werden tijdens de ruimtemissie Mars Express. Op de foto’s staat de Korolevkrater, een gigantische ijskrater op Mars die ruim 80 kilometer breed en bijna 2 kilometer diep is.

De krater bevindt zich ten zuiden van de Olympia Undae-duinen die rond de Noordpoolkap van de Rode Planeet circuleren. De krater is het hele jaar rond bijna volledig gevuld met ijs.

Net zoals de aarde heeft Mars ook seizoenen. Er is in de warmere seizoenen sprake van smeltend ijs. Maar de Korolevkrater, die ontstond door een enorme inslag in het verre verleden van de planeet, is een beetje een vreemde eend in de bijt.

Het gaat om een geologische structuur die bekendstaat als een ‘cold trap’, een koudeval. De bodem ligt bijna twee kilometer onder het oppervlak met daarop een 1,8 kilometer hoge en meer dan 60 kilometer brede laag ijs erop. Goed voor een volume van ongeveer 2.200 kubieke kilometer ijs (al bestaat een onbekende hoeveelheid mogelijk ook uit Mars-stof).

Foto: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

Als er lucht over de krater trekt, dan koelt die af en zakt die, waardoor er een laag koude lucht ontstaat net boven het ijs. Aangezien lucht een slechte geleider is voor warmte, dient deze laag als een soort isolatielaagje dat het ijs beschermt van warmere lucht. Waardoor het nooit smelt.