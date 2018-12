Beels: ‘Er is geen plan B’

SP.A-kopvrouw Jinnih Beels maakt zich sterk dat de SP.A-leden hun fiat zullen geven voor het Antwerpse bestuursakkoord, ook al ligt de samenwerking met de N-VA bijzonder gevoelig.

Een samenwerking met N-VA was een paar maanden geleden nog ondenkbaar

‘Ik besef en begrijp het onbegrip, de kwaadheid en de ongerustheid bij een deel van onze achterban. Alleen hoop ik dat ze morgen zullen inzien dat we alleen op deze manier onze stempel kunnen drukken. De achterban beseft heel goed dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen als we Antwerpen willen veranderen. Als ze het bestuursakkoord niet goedkeuren, zal ik dat aanvaarden. Maar er is geen plan B.’

Waarmee gaat u de SP.A-leden overtuigen?

‘De praktijktesten waren heel belangrijk voor ons. Ik weet zelf wat racisme en discriminatie met iemand doet. Maar ook de beslissingen rond de sociale woningen en mobiliteit spelen een doorslaggevende rol.’

Met Bart De Wever als uithangbord tegen discriminatie?

‘Bart De Wever was in de gesprekken altijd heel professioneel, heel sereen. De burgemeester gaf nu ook heel duidelijk zijn engagement om discriminatie aan te pakken.’

SP.A-voorzitter John Crombez was altijd een koele minnaar van deze coalitie.

‘Ik weet dat het nationaal wat moeilijker lag. Maar John Crombez is hier all the way in meegegaan. Ik heb hem altijd op de hoogte gehouden, tot op het einde. De gesprekken waren soms moeilijk en de ideologische verschillen groot. Maar het is de verantwoordelijkheid van de lijsttrekker om een akkoord te onderhandelen. Nu moeten we dat werk ook afmaken.’

Met de verkiezingen in aantocht zal de toon alleen maar verharden.

‘Ik ben er mij van bewust dat de eerste vijf maanden ook hier lastig zullen zijn, maar heel mijn parcours was lastig sinds ik in de politiek stapte.’

De Wever ziet ook een opportuniteit om ‘een andere conversatie te voeren met bepaalde delen van de stad’. Gaat hij dat persoonlijk doen?

(lacht) ‘Als ik hem overal kan meesleuren, dan wel, ja.’