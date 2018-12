Schietpartij in centrum Wenen: één dode en één gewonde

In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen zijn rond 13.30 uur twee personen aangetroffen met schotwonden. Eén van de slachtoffers is overleden, de andere is gewond.

Rond 13.30 uur heeft een man twee schoten afgevuurd voor het populaire restaurant 'Figlmüller' in het centrum van Wenen, dat zegt de Weense politie. De man zou twee mensen hebben neergeschoten. Eén van de slachtoffers is overleden, de andere is zwaargewond. Volgens de zender oe.24 kregen beide slachtoffers een kogel door het

De dader is op de vlucht. Er is een grootschaalse opsporingsactie gestart met onder meer politiehelikopters. Er zou volgens de politie geen gevaar zijn voor omstaanders.Het zou geen terroristische aanval zijn. 'Het zou eerder gaan om een doelgerichte afrekening', schreef de politie op Twitter.

De omgeving van de plaats van de misdaad werd afgesloten door agenten met helmen en kogelvrije vesten.

Because of ongoing investigations in #InnereStadt the area around Wollzeile 5 and Bäckerstraße is closed for traffic and pedestrians. pic.twitter.com/LjbyvIK0Lu — POLIZEI WIEN (@LPDWien) December 21, 2018