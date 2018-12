Mechels stadsbestuur neem voorstellen oppositie over

In Mechelen is vrijdag het bestuursakkoord voorgesteld. De stadslijst, een kartel van Open Vld, Groen en M+, haalde een absolute meerderheid en zal de stad ook alleen besturen. Maar bij de 463 punten uit het akkoord zitten ook een reeks voorstellen van de oppositie.

Het nieuwe stadsbestuur gaat ook drie toekomstprojecten uitwerken tegen het einde van volgend jaar rond mobiliteit, armoedebestrijding en ondernemen.

Het nieuwe bestuursakkoord bevat 545 concrete acties die het stadsbestuur in de komende legislatuur wil verwezenlijken: 463 uit het eigen verkiezingsprogramma, maar ook een 90-tal uit de programma’s van andere partijen en een memorandum dat de stadsadministratie had overhandigd.

‘We willen absoluut de krachten bundelen en de sterktes van iedereen een plaats geven in onze stad’, zegt Bart Somers (Open VLD), die aan zijn vierde termijn als burgemeester begint.’ Onze stadslijst is altijd een symbool voor samenwerking geweest en zal nu ook de motor blijven voor verandering.’

Voor het bestuursakkoord werden enkele punten uit de verkiezingsprogramma’s van andere partijen overgenomen. ‘We hebben het beste eruit gehaald en beseffen dat dit een zeer ambitieus akkoord is, maar je kan als stadsbestuur nooit genoeg ambitie hebben’, vult Kristof Calvo (Groen) aan. Calvo wordt titelvoerend eerste schepen omdat hij geen schepenambt mag cumuleren met zijn job als fractieleider in de Kamer.

Het bestuur haalde onder meer 22 ideeën uit het memorandum van de stadsadministratie, 19 van N-VA, 14 van SP.A en 12 van CD&V (sommige uit meerdere programma’s). Tegen eind volgend jaar wil het nieuwe stadsbestuur drie grote thema’s volledig uitwerken en becijferen: mobiliteit, armoedebestrijding en ondernemen.

‘We willen beter bewegen in Mechelen en zorgen voor gezonde lucht’, zegt Patrick Princen (Groen), die uitvoerend eerste schepen wordt. ‘Hoe we dat concreet gaan aanpakken, zal tegen het einde van 2019 volledig uitgewerkt zijn.’

Ook armoedebestrijding wordt een belangrijk actiepunt. ‘Onze ambitie om de kinderarmoede te halveren, willen we absoluut waarmaken’, zegt Calvo. ‘We voeren ook een jaarlijks evaluatiemoment in om het beleid waar nodig bij te sturen want nog steeds vallen te veel mensen uit de boot.’

Wat ondernemen betreft wil de stad aantrekkelijker worden voor bedrijven en starters helpen waar ze kan. ‘We zijn al geen blanco blad, maar willen Mechelen nog meer op de kaart zetten bij ondernemers’, zegt toekomstig schepen van Economie Greet Geypen (Open VLD).

Het nieuwe bestuur wordt op 2 januari geïnstalleerd.