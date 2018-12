Meer dan een miljard mensen bekeken finale WK voetbal

De finale van het voorbije WK voetbal in Rusland tussen Frankrijk en Kroatië (4-2) is wereldwijd bekeken door 1,12 miljard mensen. Dat heeft de Wereldvoetbalbond (FIFA) vrijdag bekendgemaakt. Volgens het persbericht heeft meer dan de helft van de wereldbevolking minstens een minuut van het WK gevolgd.

Volgens de FIFA bekeken 3,572 miljard mensen het WK, dat is meer dan de helft van de wereldbevolking van vier jaar of ouder. “3,262 miljard personen bekeken thuis op hun tv-toestel ten minste één minuut van het WK”, zo klinkt het. “Naar schatting 309,7 miljoen mensen bekeken de wedstrijden op digitale platforms, op publieke plaatsen of in cafés of restaurants.”

Gemiddeld keken 119 miljoen mensen live naar de 64 WK-wedstrijden, besluit de FIFA.

De Rode Duivels veroverden het brons op het WK, nadat ze in de halve finales met 1-0 verloren van Frankrijk. In de wedstrijd om de derde plaats wonnen Eden Hazard en co. met 2-0 van Engeland.