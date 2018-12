Minister van Defensie Jim Mattis, een gewezen viersterrengeneraal met meer dan vier decennia ervaring in militaire aangelegenheden en buitenlandse crises, verlaat het schip. In februari gaat hij met pensioen ...

Na de fel bekritiseerde terugtrekking uit Syrië haalt president Trump binnenkort vermoedelijk ook nog eens 7.000 soldaten uit Afghanistan naar huis, én hij voert een forcing over de financiering van een muur tussen de VS en Mexico. Zo riskeert hij een sluiting van de overheid.

Minister van Defensie Jim Mattis, een gewezen viersterrengeneraal met meer dan vier decennia ervaring in militaire aangelegenheden en buitenlandse crises, verlaat het schip. In februari gaat hij met pensioen, erg ontevreden over de isolationistische koers die de VS vaart onder Donald Trump.

Die besloot eerder deze week niet alleen abrupt dat hij de zowat 2.000 Amerikaanse troepen uit Syrië zou terugtrekken, tegen het advies in van zijn raadgevers in het Pentagon en bij Buitenlandse Zaken. Maar na Mattis’ ontslag zou Trump ook nog van plan zijn om 7.000 Amerikaanse soldaten terug te halen uit Afghanistan. Amerika’s traditionele bondgenoten wereldwijd reageren bezorgd.

Uit het Witte Huis zijn al een lange rij medewerkers ontslagen of vertrokken, maar het afscheid van Jim Mattis valt harder dan vele andere. Met zijn ruime buitenlandse militaire ervaring werd hij beschouwd als de ‘adult in the room’, en als een van de weinige topadviseurs die de soms irrationele beslissingen die Trump wilde nemen tijdig kon bijsturen.

Uitleg met kaarten en tabellen

Ingewijden vertelden The Washington Post dat Mattis de president met kaarten en tabellen probeerde uit te leggen hoe Trumps beslissingen Amerika’s belangen konden schaden. Omdat hij wist dat de president daar gevoelig voor is, stipte Mattis daarbij geregeld handel en buitenlandse hulp aan. Maar de laatste tijd groeide de onenigheid, niet alleen over Syrië, maar bijvoorbeeld ook over het sturen van Amerikaanse soldaten naar de Mexicaanse grens.

President Trump voelt zich steeds meer onder druk gezet. Haviken bekritiseren zijn terugtrekking uit Syrië, terwijl conservatieven hem wegzetten als een tandeloze president en zich openlijk afvragen of zijn grensmuur tussen de VS en Mexico er ooit wel komt. De muur was een belangrijke campagnebelofte van Trump, en hij denkt dat zijn herverkiezing in 2020 daarvan afhangt. De conservatieve druk duwt Trump nog meer in een bunkermodus.

Sluiting van de overheid komt eraan

Daarom voert de Amerikaanse president nu een forcing over die grensmuur. Hij weigert een akkoord van het Congres te aanvaarden waarmee een tijdelijke sluiting van de Amerikaanse overheid wordt vermeden, als het parlement niet instemt met een ruime financiering van de muur. De Republikeinse Senaatsvoorzitter Mitch McConnell probeert Trump ervan te overtuigen dat het geld voor die muur ook in 2019 kan worden gezocht, en dat hij een ‘shutdown’ voor Kerstmis best vermijdt.

Luistert Trump naar de radicale stemmen in zijn fan base, dan houdt hij voet bij stuk en moet de overheid vanaf zaterdag gedeeltelijk sluiten. Daarin schuilt een geheel nieuw gevaar voor de zakenman-president. Tot hiertoe draaide de Amerikaanse economie als een tierelier. Maar door de onrust over de nakende ‘shutdown’ zakte de Dow Jones donderdag tot zijn laagste punt dit jaar.