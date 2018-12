Paus: ‘Kindermisbruik nooit meer in doofpot steken’

Binnen de katholieke kerk zal niemand zijn straf mislopen als hij schuldig bevonden wordt aan kindermisbruik. Dat heeft de paus Franciscus vrijdag gezegd.

‘Laat duidelijk zijn dat de kerk voor deze gruweldaden al het mogelijk zal doen om mensen te berechten die misdaden hebben gepleegd’, zei Franciscus tijdens zijn jaarlijkse kerstwensen voor de medewerkers van de Romeinse Curie. ‘Aan degenen die minderjarigen misbruiken, zou ik dit zeggen: bekeer jezelf en geef je over aan justitie en bereid jezelf voor op goddelijke rechtvaardigheid.’

‘De kerk zal nooit proberen te zwijgen of zal nooit een zaak niet au sérieux nemen’, klonk het nog. Het mag nooit meer gebeuren dat er gevallen van kindermisbruik genegeerd worden of in de doofpot gestoken worden, zoals in het verleden.

Australië

De waarschuwing kwam er nadat kardinaal George Pell, die deel uitmaakte van de adviesraad van de paus, in Australië beticht wordt van kindermisbruik. Tot vorig jaar was de 77-jarige Pell financieel directeur van het Vaticaan, waardoor hij beschouwd wordt als de nummer drie van het Vaticaan.

De Australische kardinaal is de hoogste in ranking die beschuldigd wordt van misbruik. De zaak-Pell baarde de paus lange tijd zorgen. In februari organiseert het Vaticaan hierover een topbijeenkomst. De verwachtingen zijn hoog en gehoopt wordt dat het niet alleen bij de verbintenis tot de strijd tegen pedofilie blijft. Slachtoffers eisen concrete daden opdat misbruik niet langer wordt stilgehouden en een echte herziening plaatsvindt.