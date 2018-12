Koninginnen Maxima en Mathilde hebben dezelfde smaak

Koningin Mathilde is grote fan van Natan, en het mag dus niet verbazen dat ze woensdag tijdens het kerstconcert een blouse van dat modemerk droeg. Opvallend was dat de Nederlandse koningin Maxima hetzelfde kledingstuk droeg tijdens haar bezoek aan het kerstmuziekgala in Den Bosch.

‘Er is wel degelijk een verschil tussen de outfits’, zegt Edouard Vermeulen, couturier van modehuis Natan en de favoriete ontwerper van koningin Mathilde. Zo koos Mathilde voor een fluwelen broek van Armani, en werkte ze de outfit af met een geparelde ceintuur.

Koningin Mathilde Foto: ROBIN UTRECHT

Koningin Máxima was volledig gekleed door Natan. Behalve het topje in gebroken wit koos ze voor een crêpe pantalon van het merk. Haar riem, met asymmetrische strik, gaf een ander accent.

Koningin Maxima Foto: BELGAIMAGE

Vermeulen adviseerde koningin Mathilde over haar outfit voor het kerstconcert in het paleis. Hoe Máxima eerder die middag gekleed zou gaan op een kerst­muziek­­gala in Den Bosch, wist hij niet. Ze kocht de blouse al in september.