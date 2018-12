Rwandese moordenaar Belgische para’s naar Rwanda teruggestuurd

Bernard Ntuyahaga is naar Rwanda teruggestuurd. De Rwandese ex-majoor werd in 2007 in ons land veroordeeld voor zijn aandeel in de moord op tien Belgische para’s in Rwanda in 1994.

De vlucht van SN Brussels Airlines naar Kigali, de hoofdstad van Rwanda, stond om 10.15 uur gepland. Bernard Ntuyahaga werd aan boord gebracht met een escorte van agenten van de luchtvaartpolitie. Hij heeft zich niet verzet. ‘De vlucht werd even uitgesteld, maar de betrokkene is zopas goed en zonder problemen vertrokken’, bevestigt de Dienst Vreemdelingenzaken.

Begin december had het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) nog ‘voorlopige maatregelen’ opgelegd, waardoor zijn repatriëring niet kon doorgaan.

Het Hof wilde eerst van België vernemen of het van Rwanda diplomatieke garanties had gekregen dat Ntuyahaga in Rwanda niet onmenselijk zal worden behandeld. Daarop stuurde de Dienst Vreemdelingenzaken nog snel een verzoek naar de Rwandese ambassadeur om die garanties te geven. De Rwandese ambassadeur antwoordde op 5 december dat Rwanda een rechtsstaat is ‘waar de rechten en vrijheden van zijn burgers scrupuleus worden gerespecteerd, ook die van mr. Ntuyahaga’. Sinds 14 december golden de voorlopige maatregelen van het EHRM niet meer.

Ntuyahaga werd in 2007 door het hof van assisen in Brussel veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moord op tien Belgische para’s, in Rwanda in 1994. Ntuyahaga zat al sinds 1998 in voorhechtenis (eerst in Tanzania). Dit jaar had hij zijn volledige celstraf uitgezeten en werd hij vanuit de gevangenis naar een gesloten centrum gebracht, met het oog op zijn repatriëring.

Dochter schrijft brief aan De Block

Die repatriëring had veel voeten in de aarde. Ntuyahaga vroeg vanuit het gesloten centrum asiel aan, tot verontwaardiging van de nabestaanden van de Belgische para’s. Wegens zijn ernstige misdrijven werd hij van de vluchtelingenstatus uitgesloten.

Hij probeerde nog te verhinderen dat hij naar Rwanda zou worden teruggestuurd. Hij vreest dat hij daar als Hutu het slachtoffer zal worden van vergeldingsacties van het Tutsi-regime. Hij vroeg zelf om naar Denemarken te gaan, waar zijn vrouw en dochter al jaren wonen. Zij hebben de Deense nationaliteit.

Voor de Dienst Vreemdelingenzaken kwam het erop aan goed te argumenteren dat Ntuyahaga in Rwanda geen risico zou lopen onmenselijk en vernederend te worden behandeld. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gaf eerder al groen licht, maar daarop stapte Ntuyahaga bij hoogdringendheid naar het Europees Mensenrechtenhof.

Deze week stuurde zijn dochter nog een brief aan minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) om de repatriëring tegen te houden. Ze schrijft dat haar vader zijn schuld heeft afbetaald. ‘Zoals elk kind op deze planeet, heb ik maar één vader, en heeft mijn moeder maar één echtgenoot.’