Siemens zet deur open voor coworking

In haar hoofdkantoor in Huizingen opent Siemens een gloednieuwe coworkingsruimte. Met dit initiatief zet het bedrijf de deuren open voor externe werkers. En het stapt tegelijk ook in de oplevende markt van coworking.

Met haar aankondiging windt het bedrijf er geen doekjes om: iedereen die opkijkt tegen de lange files richting Brussel, kan voortaan bij Siemens in Huizingen terecht. Op het gelijkvloers biedt de nieuwe coworkingsruimte in Huizingen plaats voor minstens 35 personen.

Met Cowork Siemens wil het naar eigen zeggen we starters, zelfstandigen of pendelaars een werkruimte bieden op maat van hun activiteit. “Maar we bieden ook de mogelijkheid om te netwerken of expertise uit te wisselen met mensen uit verschillende sectoren”, vertelt Tanguy Rouyer, projectleider van Cowork Siemens.

Hiermee is Siemens indirect een (plaatselijke) concurrent van bestaande coworking aanbieders. Andre belangrijke coworking spelers in het Brusselse zijn onder meer Regus, Spaces, WeWork, Tribes Meraki en Silversquare.

Hoeveel kost het?

Alle coworkers kunnen bij Siemens rekenen op onder meer onbeperkt breedbandinternet, de mogelijkheid om deel te nemen aan workshops en events, parking en toegang tot het Siemens bedrijfsrestaurant. Afhankelijk van het type abonnement kan men ook gebruikmaken van het kopieerapparaat, de ontvangstruimte voor bezoekers en de vergaderzalen.

Coworkers kunnen opteren voor verschillende abonnementsformules. Want gratis is het aanbod dus zeker niet. “We willen zo laagdrempelig mogelijk zijn zodat er een mogelijkheid is voor ieder type ondernemer en voor elk budget”, aldus Rouyer. De goedkoopste formule is een dagpas van 35 euro. Het duurste abonnement bedraagt 250 euro per maand.

Aansluiting tot start-ups

Is het Siemens te doen om het optimaal benutten van vrijgekomen oppervlakte. Of is het niet gewoon een kwestie van het verhuren van ruimte? Erwin Van den plas, directeur Siemens real estate Belux wil dit nuanceren: “Een real estate dienst als de onze in een groot bedrijf zoals Siemens mag niet statisch toekijken tot de noden zich opdringen. We willen voorop lopen en onze deur open zetten voor iedereen die wil samenwerken rond innovatie.”

Lees verder:

>

>

>