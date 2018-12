Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) stelt het bestuursakkoord van zijn nieuwe coalitie met SP.A en Open VLD voor. Volg in de video hierboven de persconferentie.

'Er is een akkoord bereikt over een ontwerp-bestuursakkoord. Dat heeft de titel: de grote verbinding', zegt N-VA-voorzitter en burgemeester Bart De Wever. Hij wordt daarbij geflankeerd door Philippe De Backer (Open VLD) en Jinnih Beels (SP.A).

De verbinding slaat uiteraard op de Oosterweelverbinding, maar ook over veiligheid, sociale verbinding, onderwijs en een sterk bestuurde stad, aldus De Wever.

'Wij willen van Antwerpen de meest leefbare stad maken. We gaan wijjgericht werken op alle beleidsdomeinen. Wij geloven dat de verbindende kracht van onze taal en onze waarden en normen de rode draad moeten zijn.' Inclusie is het doel, aldus nog De Wever. Discussies gingen alleen over hoe die inclusie bereikt moet worden.