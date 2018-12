De regering-Michel is deze week gevallen, dat wist u natuurlijk al. De val over het VN-Migratiepact is zo de climax van een politieke jaar waar identiteit en migratie helemaal de agenda beheersten. Is dat ook nog zo in 2019? Een analyse van Bart Brinckman .

Wie trekt er aan de touwtjes, voor en achter de schermen? Dat is niet altijd even duidelijk. Zeker in België niet, waar de mandaten talrijk zijn en de architectuur van de macht ondoorzichtig is. Zijn de partijen belangrijker dan de parlementen? Of regeert de middenstand het land? Hoeveel macht hebben de werkgevers en de vakbonden? Zijn er wereldvreemde rechters? En wat zegt het over de plek van ons land in Europa en de wereld? Chef politiek Jan-Frederik Abbeloos en journalist Alexander Lippeveld analyseren in De Machtwacht elke vrijdag de politieke week die was, en de machten en krachten die daarin aan het werk waren. Ze laten zich daarvoor telkens bijstaan door een gast.

