‘Ons va moet naar ons moe gekeken hebben en gedacht hebben: Ik ga mee. Ze hadden zelfs de kracht niet meer om elkaars hand vast te houden. En toch zijn ze samen gegaan.’ Zoon Willem Claes (58) was afgelopen donderdag getuige van het onwaarschijnlijke tafereel: vader Jos en moeder Gusta die op exact hetzelfde moment beslisten dat het genoeg was geweest. Dat verder aftakelen waardig sterven in de weg zou staan. Willem spreekt van schoon doodgaan. ‘Tot de dood ons scheidt, iets waar ze als diepgelovige mensen in geloofden, gold in zekere zin dus niet voor hen. Er moeten luttele seconden tussen geweest zijn. We vroegen nadien aan de dokter wie van hen eerst gegaan is. Geen idee, was het antwoord.’ Hun huisdokter en begrafenisondernemers spreken dan ook van een unieke situatie. Van een wonder der natuur.

Morgen krijgt het onafscheidelijke koppel een afscheidsplechtigheid in de kerk van Zonderschot, parochie van Heist-op-den-Berg. De plek waar ze 64 jaar eerder hun ­jawoord gaven. Waarna Jos carrière maakte bij de Christelijke Mutualiteit en Gusta voor ‘het meest edele der beroepen’ koos: huismoeder. Zo ging dat in die tijd. ‘Maar een andere optie als moeder van acht kinderen was er ook niet’, zegt Willem, de vierde in rij. Een van de zonen is vijftien jaar geleden onverwacht overleden. ‘Mijn ouders hebben dat immense verdriet altijd zeer waardig gedragen. Net zoals wij hun afscheid nu waardig zullen beleven.’

Kleine hartaanval

De twee deelden decennialang lief en leed en zaten ­zowat in elke katholieke vereniging. In 2002 trokken ze samen naar een serviceflat om te gaan genieten van hun oude dag. Om hun zestigste huwelijksverjaardag te vieren, in 2014, trokken ze nog een fles champagne open, omringd door hun vele (klein)kinderen.

Vorig jaar werd die flat een kamer, na een valpartij van Jos. ‘Hij moet een kleine hartaanval gekregen hebben’, zegt Willem. ‘De laatste maanden is hun gezondheid fel achteruitgegaan. Plots kwam hun levenskwaliteit in het gedrang. Eerst de ene, dan de andere. Al die tijd hielden ze elkaar perfect in evenwicht. Tot hun dood. Als dat niet schoon is.’

Niet meer praten

Dat er bij Jos en Gusta sprake zou zijn van euthanasie – iets wat met zo’n uniek verhaal altijd wel wordt vermoed – is niet waar. ‘Moe en va zijn op natuurlijke wijze heengegaan’, benadrukt ­Willem. ‘En eigenlijk konden ze niets meer afspreken. Praten ging niet meer, zelfs handen vasthouden was geen optie. En dat maakt het allemaal zo schoon. De natuur heeft hen het samen sterven gegund. Dat maakt ons gelukkig als kinderen. Ook al doet het natuurlijk pijn om hen te moeten afgegeven.’