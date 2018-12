Voormalige kindster Macaulay Culkin (38) is na bijna dertig jaar weer even in de huid gekropen van Kevin McCallister voor een reclamespot van Google.

In de spot speelt Culkin enkele scènes na uit de eerste Home Alone uit 1990. Hij is te zien als een volwassen Kevin McCallister die Google-snufjes gebruikt om inbrekers buiten te houden.

In twaalf uur tijd zijn de beelden 3,5 miljoen keer bekeken.

Culkin was tien jaar oud toen Home Alone uitkwam. Zijn filmcarrière eiste zijn tol: in zijn tienerjaren was de acteur verslaafd aan drank en drugs.

Intussen is Home Alone uitgegroeid tot een klassieke kerstfilm. Voor de fans: op kerstavond zendt VTM de film opnieuw uit.