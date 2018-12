Eva De Roo en Jan Paternoster gaan trouwen

De Warmste Week is voor een van de presentatoren net een tikkeltje warmer: Eva De Roo (30) is verloofd met Jan Paternoster (30), frontman van rockband Black Box Revelation.

Je moet al aardig je best doen om het op te merken tijdens de livebeelden van Music for Life. Maar Eva De Roo heeft er wel degelijk eentje om haar vinger: een verlovingsring. De Studio Brussel-presentatrice gaat trouwen met Jan Paternoster, zanger en gitarist van rockband Black Box Revelation. Dat bevestigt ze vanop De Warmste Week in domein Puyenbroeck in Wachtebeke, waar ze momenteel een week kou lijdt voor het goede doel.

“Het stond in de sterren geschreven dat we zouden trouwen. Als een van de heetste gitaristen van ons land het je dan ook echt vraagt, dan twijfel je niet”, aldus De Roo. Black Box Revelation was overigens woensdag nog te gast bij Music for Life.

In de zomer van 2017 kwam naar buiten dat de twee een stel zijn. Meer dan een halfjaar eerder namen zowel De Roo als Paternoster nog deel aan De Slimste Mens ter Wereld. Ze haalden zelfs beiden de finaleweek, maar van verliefdheid was op dat moment nog geen sprake. Zij was toen nog samen met haar Franse vriend Rémi, Paternoster met actrice Anemone Valcke.