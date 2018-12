Takeaway betaalt bijna miljard euro voor Duitse maaltijdleverancier

Het Nederlandse maaltijdbestelbedrijf Takeaway, ook actief in ons land, heeft 930 miljoen euro over voor de Duitse concurrent Delivery Hero.

De overname betreft maaltijdbezorgdiensten Lieferheld, Pizza.de en foodora. Die waren in de eerste negen maanden goed voor 23 miljoen bestellingen en een omzet van 76 miljoen euro. Takeaways Duitse merken kwamen in dezelfde periode ook uit op 23 miljoen bestellingen, met een omzet van 60 miljoen euro.

Takeaway krijgt door de overname een sterkere positie op de Duitse markt, zegt topman Jitse Groen. ‘We kunnen klanten en restaurants een beter product bieden. Bovendien kunnen we op een aanzienlijk grotere schaal gaan werken, wat essentieel is voor de winstgevendheid.’

Groen ziet nog voldoende groeimogelijkheden in Duitsland. Het bedrijf moet dan wel de concurrentie aangaan met grote internationale spelers als Uber Eats en Deliveroo.

Takeaway betaalt 508 miljoen euro in contanten. De resterende 422 miljoen euro wordt uitbetaald in de vorm van aandelen Takeaway, in totaal 9,5 miljoen stuks. Daarmee krijgen de huidige eigenaars van Delivery Hero een belang van circa 18 procent in Takeaway. Verder krijgt Delivery Hero het recht om een onafhankelijke bestuurder te benoemen in de raad van bestuur van Takeaway. Dat recht vervalt echter als het aandeel van Delivery Hero onder de 9,99 procent zakt.

Takeaway biedt via takeaway.com (het vroegere pizza.be) ook in België maaltijden aan van restaurants. Het bedrijf is in een tiental Europese landen actief. Delivery Hero is niet aanwezig in ons land.