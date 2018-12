Waterlek zorgt voor gigantische put in Sint-Pieters-Leeuw

Een deel van de Fazantenlaan in Sint-Pieters-Leeuw is volledig weggespoeld. Een waterlek sloeg een gat van zowat vijftien bij vijftien meter in de grond. Een dertigtal huizen en kelders liepen onder water. Het gemeentelijke rampenplan is van kracht. Een bewoner belde donderdag al naar de watermaatschappij omdat hij een lek vermoedde.

Het lek ontstond op de hoek van de Patrijzenlaan met de Fazentenlaan in Sint-Pieters-Leeuw. Bewoner Bart Monfils begrijpt het niet. Zijn vrouw verwittigde donderdag al de watermaatschappij omdat ze een lek vermoedde. “Er borrelde water op uit het voetpad. Ze zijn ter plaatse gekomen, maar het was niet erg. Er werd een knipperlicht geplaatst en vrijdag zouden ze alles komen herstellen”, zegt hij.

Om 2 uur afgelopen nacht is de leiding dan echt gesprongen en is een deel van de Fazantenlaan weggespoeld. In een vijftiental huizen liep het water naar binnen. Kelders kwamen blank te staan en ook auto’s liepen schade op.

‘Gezien de ernst van de situatie werd onmiddellijk de gemeentelijke fase van de noodplanning afgekondigd’, meldt het gemeentebestuur. Voor de bewoners van de getroffen woningen voorzag de gemeente opvang in dienstencentrum Meander. Eén gezin moest worden geëvacueerd en werd eveneens opgevangen in het centrum.

‘De breuk veroorzaakte een enorme krater van vijftien bij vijftien meter met een diepte van twee meter’, zegt de gemeente nog. De herstellingen zullen enige tijd in beslag nemen. 'Het gaat om een leiding met een doorsnede van bijna één meter die van Sint-Genesius-Rode naar Brakel loopt. Hoe het lek is ontstaan, is niet duidelijk.'

'Zo snel mogelijk dichten'

Het waterleidingnet is verstoord. Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem ondervinden hinder. Ook andere regio’s kunnen tijdelijk problemen hebben. 'De watermaatschappij Farys en de watergroepen stellen alles in het werk om het leidingnet via alternatieve toevoerleidingen onder druk te houden. Ook wordt het nodige gedaan om de krater zo snel als mogelijk te dichten en de straten opnieuw open te stellen.' De omgeving zit voorlopig zonder drinkwater. Hoe lang die hinder nog zal duren, kan men op dit moment nog niet zeggen.

Over wat er is misgelopen en of alles had kunnen vermeden worden was er sneller ingegrepen door de watermaatschappij, daar wil voorlopig niemand op reageren. 'In de eerste plaats willen we nu alles zo snel mogelijk oplossen en de bewoners helpen. De rest komt later.'