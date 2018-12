Bourgeois: ‘Confederalisme wordt een strijdpunt’

Voor Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) lijdt het geen twijfel: confederalisme wordt een strijdpunt bij de verkiezingen van volgend jaar. ‘Als minister-president heb ik meer dan ooit gevoeld hoe Vlaanderen botst op de grenzen van zijn bevoegdheden’, zei hij op Radio 1.

Zijn partij lijkt vooral een identitaire koers te varen (en er een regeringscrisis voor over te hebben) maar voor Bourgeois is dat niet in tegenspraak met de communautaire verzuchtingen van de N-VA. De partij heeft die vijf jaar opgeborgen om een federale regering te kunnen vormen, maar de eisen komen terug.

‘We blijven gaan voor confederalisme. Tijdens mijn termijn als minister-president heb ik meer dan ooit gevoeld hoe we botsen op de grenzen van onze bevoegdheden. We hebben meer fiscale hefbomen nodig, hefbomen om een eigen arbeidsbeleid te voeren … Dat wordt een strijdpunt voor ons, we gaan volop die kaart spelen voor de verkiezingen. Met confederalisme kunnen we zorgen voor meer welvaart en welzijn. Dat wordt de boodschap van mijn partij’, zei hij op Radio 1.

Om grote communautaire omwentelingen te realiseren, moet het parlement nog voor de verkiezingen normaal gezien de grondwet - via het artikel 195 - voor herziening vatbaar verklaren, maar dat is geen must, zei Bourgeois. 'Grote hervormingen zijn ook vroeger al gebeurd zonder dat de grondwet voor herziening vatbaar was verklaard.'



Volgens CD&V-vicepremier en minister van Werk en Economie Kris Peeters, de voorganger van Bourgeois, 'is het laatste daar nog niet over gezegd', gaf hij ook in De Ochtend aan. Veel meer wilde hij niet daar niet over kwijt.

Campagne

Welke rol hij in de kiescampagne en daarna gaat spelen, zegt Bourgeois nog steeds niet. Dat is blijkbaar nog niet uitgepraat binnen de partij.

Straks begint de laatste ministerraad van dit jaar. Er staan 180 punten op de agenda, inclusief enkele investeringsdossiers. De Standaard schrijft vandaag dat ook de aanstelling van een nieuwe provinciegouverneur in Oost-Vlaanderen op de agenda staat. Bourgeois bevestigt noch ontkent. ‘Het is geen officieel punt op de agenda, maar er kan altijd over worden gepraat. Ik heb echter geen aanwijzingen dat we het dossier vandaag al kunnen oplossen.’