China doet beschuldigingen over hacken af als moddercampagne

China heeft vrijdag scherp gereageerd op beschuldigingen van de VS en Groot-Brittannië over Chinese overheidshackers die op grote schaal aan cyberdiefstal zouden hebben gedaan. ‘We willen dat ze onmiddellijk stoppen met ons te besmeuren.’

‘De Chinese regering heeft nooit deelgenomen of steun verleend aan het stelen van handelsgeheimen’, zei de woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens haar heeft Peking ‘formeel protest’ aangetekend tegen de beschuldigingen van de VS.

Donderdag werden in de VS twee computerhackers, die banden zouden hebben met de Chinese inlichtingendiensten, in staat van beschuldiging gesteld. De twee zouden netwerken in de VS en in andere westerse landen geviseerd hebben om vertrouwelijke commerciële en technische informatie te stelen.

Het gaat volgens de Amerikaanse autoriteiten om Zhu Hua en Zhang Shilong, die deel uitmaken van de hackersgroep ‘Advanced Persistent Threat 10’ en momenteel in China verblijven. Volgens de akte van beschuldiging werkten de twee voor het bedrijf Huaying Haitai, in samenwerking met het Chinese ministerie voor Staatsveiligheid.

De hackers viseerden bedrijven in de luchtvaart, ruimtevaart en satelliettechnologie, maar ook Amerikaanse overheidsagentschappen zoals de marine en de Nasa. Andere landen die geviseerd werden, waren onder meer Groot-Brittannië, Australië, Canada, Japan, Nederland, Nieuw-Zeeland en Zweden.