Niki Lauda ontroerd door handgeschreven brief van Vettel

Drievoudig wereldkampioen F1 Niki Lauda laat weten dat hij ontroerd was door een handgeschreven brief van Sebastian Vettel na zijn longtransplantatie eerder dit jaar.

Niki Lauda is aan de betere hand en hij geeft zijn eerste interview exclusief aan de “Gazetta dello sport.” Daarin heeft hij het over een brief van Sebastian Vettel.

“De brief van de hand van Sebastian Vettel heeft me veel plezier gedaan, hij stond vol mooie woorden. Normaal gesproken verwacht je zoiets niet van rijders, het enige wat ze doen is racen. Hij is een goed persoon.”

Ferrari begon sterk aan het seizoen en het leek er even op dat Mercedes misschien wel het onderspit zou moeten delven maar een tweede seizoenshelft van tactische blunders en fouten van Vettel zelf besliste er anders over.

Hier en daar doken geruchten op dat de positie van Vettel onder druk kwam te staan maar dat vindt Lauda, zelf twee maal wereldkampioen bij Ferrari, absurd.

“Hij heeft een paar moeilijke momenten gekend maar het zou absurd zijn om hem in vraag te stellen,” gaat Lauda verder. “Hij herstelt hier wel van, een kampioen verleert het racen niet. Hij komt net zo sterk als voordien terug en zal ook in 2019 weer de uitdager van Lewis Hamilton zijn.”

Het bloed kruipt blijkbaar waar het niet gaan kan want hoewel Lauda zware gezondheidsproblemen kende is hij ook vanuit zijn ziekbed de F1 blijven volgen.

“Ik heb geen enkele GP gemist, hoewel ik in het gezelschap was van veel infusen. Ik heb alle races bekeken en ik belde met de pits in het weekend. Zij hielden me dan op de hoogte, het was net alsof ik naast de baan stond bij de anderen.”

“Ik moet zeggen dat ik weer eens de warmte mocht ervaren van de mensen waarmee ik al een aantal jaren heb samengewerkt.”

Het is geen makkelijke revalidatie geweest voor Lauda en ook nu traint hij nog zes uur per dag met twee trainers die hem fulltime bijstaan.

“Ik wist dat het moeilijk zou worden, heel moeilijk. In zo’n situatie kan je maar een ding doen en dat is vechten, dat heb ik elk moment gedaan en dat doe ik ook nu nog elke dag,” vertelt de Oostenrijker vanuit Ibiza.

“De lucht en het klimaat zijn hier beter dan in Oostenrijk. Ze hebben me verteld dat ik binnen een maand weer helemaal fit ben, dan zal ik de GP’s weer volgen zoals voordien. Waarom niet?” besluit Lauda.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: