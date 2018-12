Dromen van een droge kerst

De stevige regenval van vanmorgen blijft weliswaar niet het hele weekend duren, maar je houdt in de dagen voor Kerst wel beter een paraplu in de buurt.

Het is vrijdag eerst zwaarbewolkt met regen en buien. In de namiddag wordt het droger vanaf het westen met opklaringen, aldus het KMI. In het zuiden van het land houdt de regen een groot deel van de dag aan. Het is zeer zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 10 graden op de Ardense hoogten tot 13 of 14 graden in het centrum en het westen.

De wind waait in het binnenland vrij krachtig tot krachtig, aan de kust bij momenten zeer krachtig, en ruimt naar westzuidwest. Het KMI verwacht rukwinden van 70 tot 80 kilometer per uur.

Vrijdagavond en -nacht kent het noorden van het land een langere droge periode alvorens nieuwe buien vanaf het westen het land binnentrekken. In het zuiden van België zijn er de hele nacht perioden van regen of buien. Het blijft zacht met minima van 5 of 6 graden op de Ardense hoogten tot 9 à 10 graden in het westen. De wind waait matig tot vrij krachtig en aan zee nog krachtig uit west tot zuidwest met rukwinden van 50 tot 70 kilometer per uur.

Zaterdag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Vooral ten zuiden van Samber en Maas worden enkele buien verwacht. Ook elders is er kans op een bui, maar blijft het dikwijls droog. De maxima schommelen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 11 graden in het centrum. De westenwind is matig en aanvankelijk soms nog vrij krachtig met windstoten tot 60 kilometer per uur.

Zondag wordt het zwaarbewolkt en krijgen we perioden met regen. Het is zeer zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 8 tot 13 graden. Er waait een matige en aan zee een vrij krachtige zuidwestelijke wind.