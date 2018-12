De voorbije week vierden Gert Verhulst en zijn trouwe kompaan James Cooke kerst op tv. Daarvoor hadden ze hun spuuglelijke, peperdure signature-zetel van de boot gehaald en naar een kasteel in de Ardennen gesleept. Zo konden de gasten van Gert last year, telkens drie stuks per aflevering, erin gaan zitten.

En behalve de zetel namen ze nog wel andere ingrediënten mee van de boot: ook in het kasteel bleven de gasten slapen (nu maar één nachtje) en werden ze ’s morgens aan de ontbijt­tafel in een witte badjas gefilmd. Net als op de boot leek James Cooke in het kasteel almaar meer samen te vallen met Jimmy B en was het van je homograpje hier en je homograpje daar, hela, hela, hela, holala.

Net als Gert late night, dat de voorbije jaren op Vier uitgegroeid is tot een trefzeker kijkcijfervehikel, wisten Gert en James ook nu flink wat kijkers te trekken. Ze stelden voor de gelegenheid een top honderd samen van ‘mensen van het voorbije jaar’. Dat zijn 25 mensen per aflevering, wat neerkomt op elke twee minuten één. Haast maken was de boodschap.

De criteria voor die lijst bleven vaag. Geen idee dus waarom auteur Herman Brusselmans (te gast in Gert last year en nooit van zijn leven in verdenking gesteld voor het bezit van kinderporno) op 49 stond en acteur Guy Van Sande (niet te gast en in verwachting van een proces voor het bezit én de productie van kinderporno) op 46, bijvoorbeeld.

Gert Verhulst zit duidelijk lekker in zijn vel, hij interviewt erop los. Jelle Cleymans, bijvoorbeeld, legde hij op de rooster over zijn rol in de succesmusical 40-45. Dus: mede-eigenaar (Verhulst) van productiehuis dat musical produceert, interviewt hoofdrolspeler van musical (Cleymans) over die musical. In prime time op tv. Dat moet het meest bijzondere geval van productplacement zijn geweest dat we in 2018 op televisie zagen.

Oh, wacht, dat nemen we terug. Want in de laatste aflevering haalde Verhulst de sleutels boven van een nabij gelegen pretpark dat ook in zijn bezit is. Om vervolgens dat pretpark om onduidelijke redenen – inhoudelijk dan toch – met zijn gasten te bezoeken. Dat was zó absurd dat het bijna geestig werd. In de top honderd van meest mercantiele tv-hosts staat Verhulst nog altijd op één.

Oh ja, nog even dit. De titel van dit stukje komt van Brusselmans – het was een poëtisch-filosofische omschrijving van het gezelschap waarin hij zich op die zetel bevond. Zo weten we meteen waarom hij een man met kinderporno op zijn computer heeft moeten laten voorgaan in de top honderd van Gert en James.

Gert last year. Te herbekijken op vier.be