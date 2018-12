Geen ambitieuze uitstootnormen voor vrachtwagens

De Europese milieuministers leggen vrachtwagens voor het eerst uitstootnormen op, maar ze zijn niet zo ambitieus als het Europees Parlement ze wil.

De ministers van Milieu van de ­Europese Unie hebben een akkoord bereikt over een uitstootnorm voor vrachtwagens. Tegen 2025 zouden nieuwe vrachtwagens 15 procent minder CO 2 moeten uitstoten, vergeleken met 2019. In 2030 moet dat 30 procent lager zijn.

De Raad volgt daarmee de Europese Commissie en is minder ambitieus dan het Europees Parlement, dat had gevraagd om de uitstoot tegen 2030 met 35 procent terug te dringen, en tegen 2025 met 20 procent. Ook verschillende lidstaten, waaronder België, vroegen die strengere norm. Maar vooral Duitsland, met zijn grote auto- en vrachtwagen­industrie, lag dwars en haalde zijn slag thuis.

Terug naar parlement

Omdat Europa de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 40 procent naar omlaag moet krijgen in vergelijking met 1990 – een bepaling in het klimaat­akkoord van Parijs – moet Europa ook het wegvervoer aanpakken. De Europese onderhandelaars bereikten eerder deze week een akkoord over reductiedoelstellingen van personenwagens en lichte vracht­wagens, maar de zware voertuigen – goed voor zes procent van de totale CO 2 -uitstoot in de EU – ontsprongen tot nu toe de dans.

De Europese ministers van Milieu hebben nu een akkoord over de ­reductienormen voor zwaar verkeer. Toch is de strijd nog niet gestreden. Dit akkoord moet nu terug naar het parlement. De onderhandelingen over de definitieve norm starten ­begin volgend jaar.