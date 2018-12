Protest tegen federale ministerraad in Barcelona

De Spaanse regering houdt haar wekelijkse ministerraad ‘op verplaatsing’ in Barcelona. Dat is voor de separatisten de aanleiding om actie te voeren.

Er worden vandaag grote betogingen verwacht in de Catalaanse hoofdstad Barcelona. De aanleiding is de komst van de Spaanse regering die haar wekelijkse ministerraad uitzonderlijk in Barcelona houdt. De separatistische, radicale Comités voor de Verdediging van de Republiek (CDR) willen de stad lamleggen met protesten en wegblokkades. Verschillende overheidsdiensten en universiteitsstudenten gaan staken. Meer dan 9.000 agenten zullen worden ingezet om de orde te handhaven.

Vanuit hun cel hebben de Catalaanse separatisten, die al ruim een jaar in voorhechtenis zitten op verdenking van onder meer rebellie en het misbruik van overheidsgelden, opgeroepen om vooral vreedzaam te betogen.

Gesprekken geheim

Gisteravond hebben de Spaanse premier Pedro Sánchez en de Catalaanse minister-president Quim Torra in Barcelona al een onderhoud gehad. Hoewel de inhoud van de gesprekken geheim bleef, is het zo goed als zeker dat twee leiders gepraat hebben over de relaties tussen Madrid en Barcelona.

De voltallige Spaanse regering is naar Catalonië afgezakt om de wekelijkse ministerraad ‘op verplaatsing’ te houden. Bij zijn aantreden had premier Sánchez gezegd dat hij de banden met de regio’s zou aanhalen. In oktober werd de ministerraad in Sevilla gehouden – niet toevallig kort voor de regionale verkiezingen in Andalusië.

Premier Sánchez heeft aangekondigd dat zijn ministerraad vandaag het minimumloon en de lonen van de ambtenaren zal verhogen. Mogelijk hoopt hij met die maatregelen de linksgezinde Catalaanse separatisten gunstig te stemmen. Sánchez staat aan het hoofd van een minderheidsregering, die alleen maar kan regeren met de steun van de regionale partijen.

De vier Catalaanse gevangenen, die begin december in hongerstaking waren gegaan, hebben een einde aan hun actie gemaakt. Zij wilden aandacht vragen voor het feit dat het Hooggerechtshof zoveel tijd nam vooraleer het een datum voor hun proces vastlegde. Eergisteren hadden enkele Catalaanse politici, onder wie Carlos Puigdemont en Quim Torra, hen gevraagd om hun hongerstaking stop te zetten. Jordi Turull, de vroegere Catalaanse regeringswoordvoerder, was vorige week vrijdag in het ziekenhuis opgenomen.

Het einde van de hongerstaking kan misschien bijdragen aan de vermindering van de spanningen tussen Madrid en Barcelona.