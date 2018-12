Om donkere, koude decemberavonden te verzachten, worden elk jaar heel wat kerstfilms geprogrammeerd. In welke romantische komedie is deze gezellige kersttrui te bewonderen?

We hebben helaas nog geen politici in deze trui gezien. Waarschijnlijk is de kersttrui ‘All i Want for Christmas is Brexit’ momenteel ook meer in trek. Wie leidde de Brexit-gesprekken voor de Europese Unie?

Ook de Canadese premier heeft zich al meermaals geuit als fan van de mooiere kersttrui. Justin Trudeau kwam dit jaar in de media nadat Canada als tweede land ter wereld cannabis voor recreatief gebruik legaliseerde. Welk land ging Canada voor en was dus het eerste land ter wereld?

Enkele jaren geleden hulde Madame Tussauds de Britse koninklijke familie in kleurrijke kersttruien. Anno 2018 is de foto uiteraard onvolledig. Niet alleen de alomtegenwoordige Megan Markle ontbreekt, ook de kinderen van prins William en Kate Middleton zijn er niet bij. Wat zijn hun namen?

Welke Amerikaanse rapper zal zeker – inclusief foute kersttrui – ‘in da club’ zijn als Jezus een verjaardagsfeestje geeft?

Ideaal voor koppels: de tweedelige foute kersttrui. In welke Amerikaanse sitcom wordt hier het goede voorbeeld getoond?

Ho Ho Ho, Merry Christmas! Ook bètawetenschappers hebben de weg naar de kersttruien gevonden. Maar van welk scheikundig element is Ho het symbool? Tip: het element bevat magnetische eigenschappen en heeft het atoomnummer 67.

Het is een beetje contradictorisch, maar ook Karl Marx verschijnt op kersttruien. Wie is de co-auteur van het Communistisch Manifest?

Ook op de Vlaamse televisie is zo nu en dan een gezellige kersttrui te spotten. Bijvoorbeeld in het legendarische fragment met de analyse van ‘de kerstspecial’. Uit welk televisieprogramma komt onderstaand beeld?

De laatste jaren hebben ook de Engelse voetbalclubs uit de Premier League het succes van de foute kersttruien geroken. Zo zagen we onder meer Kevin De Bruyne poseren met een foute trui. Van welke club zien we hier een kersttrui?

Welke bekende Amerikaanse zangeres werd bekend als actrice in de rol van Hannah Montana op Disney Channel?

De laatste kersttrui verwijst naar een personage uit een bekende televisiereeks. Welke serie?