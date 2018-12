Volgende week toont Canvas een van de meest prestigieuze en ambitieuze tv-series uit de Europese televisiegeschiedenis ‘My Brilliant Friend’.

Canvas kocht My brilliant friend in november aan. Die televisiereeks is de verfilming van de gelijknamige bestseller van Elena Ferrante, in het Nederlands vertaald als De geniale vriendin. Het is de eerste van de vier Napolitaanse romans van Ferrante.

Canvas zendt My Brilliant Friend uit in de kerstvakantie, vanaf dinsdag 25 december, telkens op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 22.00 uur. Wie niet kan wachten op de volgende afleveringen kan ze vanaf 25 december ook al allemaal bekijken op VRT NU.

My brilliant friend vertelt het verhaal van twee Napolitaanse meisjes die opgroeien in een volkswijk in de jaren 50. Een van hen is uitermate intelligent maar moet van school om te gaan werken. Ze probeert uit haar milieu te ontsnappen door vroeg te ­trouwen. Haar vriendin mag wel verder studeren. Hun vriendschap bepaalt de rest van hun ­leven.

De opnames vonden plaats vlakbij Napels. Opmerkelijk is dat de hele reeks in het Napolitaans is opgenomen: dat dialect is zelfs voor veel Italianen zo onverstaanbaar dat ze ondertitels nodig ­hebben.

De serie is volgens Canvas een van de meest ambitieuze projecten in de Europese televisiegeschiedenis. Productiedesigner Giancarlo Basili bouwde de wereld van Ferrante in Napels helemaal uit het niets op: 20.000 m² decors, 14 gebouwenblokken, 5 interieursets, een kerk en een tunnel. Een reminder aan de hoogdagen van Cinecitta, al werd er ook veel op locatie gefilmd.

HBO zond de reeks vanaf 19 november uit, de Rai enkele weken later. 29 miljoen Italianen zagen de serie ondertussen. De reeks werd, sinds de avant-première op het Filmfestival van Venetië, zeer positief onthaald. De serie werd al vergeleken met die andere legendarische succesreeks, La meglio gioventu.