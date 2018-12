De gemeentebesturen kregen de voorbije weken al een voorstel toegestuurd met de precieze locatie van alle brievenbussen die dreigen te verdwijnen. Als ze bezwaar aantekenen tegen een bepaalde ingreep, wil Bpost de concrete situatie wel nog herbekijken.



Sinds de aankondiging van het plan zijn al enkele honderden brievenbussen weggehaald. Daartegenover staat dat op een aantal plaatsen na overleg wel is beslist de plannen te wijzigen. Maar het voornemen van BPost was om de bussen op onderstaande kaart weg te halen, en het lijkt erop dat dit voor het overgrote deel ook zal gebeuren.

De impact is niet overal gelijk. In een honderdtal gemeenten verandert er niets. Maar in sommige gemeenten en steden zullen meer dan de helft van de postbussen worden weggehaald. Boom is de zwaarst getroffen Vlaamse gemeente, bij de Vlaamse steden is dat Gent.