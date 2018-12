Lege banken en vreemde sfeer in de Kamer

Het parlement kwam vandaag samen voor de wekelijkse plenaire vergadering. Er waren geen mondelinge vragen, wel zal de noodbegroting met voorlopige twaalfden gestemd worden - net als gisteren in de commissie. Er hing een wat vreemde sfeer in de Kamer nu Michel het ontslag van de regering heeft aangeboden aan de Koning.

Elke donderdag om 14.15 uur start de plenaire vergadering van de Kamer, doorgaans goed voor een vinnig debat en opgewonden politici (met dank aan de aanwezige camera’s uiteraard). Maar hoewel de camera’s vandaag evengoed aanwezig waren, was het een uitzonderlijke zitting. Met weinig volk… Kamervoorzitter Siegfried Bracke was uiteraard op post, en verder waren ook de N-VA-banken opvallend goed gevuld. Onder meer ex-ministers Steven Vandeput en later ook Jan Jambon kwamen opdagen, alsook ex-staatssecretaris Zuhal Demir. Maar van de PS bleef het leeuwendeel weg, en ook de CD&V-fractie druppelde maar met mondjesmaat binnen.

De zitting, die normaal begint met een reeks mondelinge vragen aan de regering, startte vandaag met de bespreking van een aantal wetsontwerpen die voortvloeiden uit de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie 22/3. De aanbevelingen in de onderzoekscommissie-Dewael werden destijds unaniem goedgekeurd over meerderheid en oppositie heen.

Dat uitgerekend de aanslagen, die in 2016 het land verenigden, het eerste dossier vormden van het parlement sinds de regering in lopende zaken is, zou een symbolische aftrap kunnen zijn van een nieuwe periode waarin de volksvertegenwoordigers schitteren en het parlement zijn tandeloos imago afschudt. Nooit eerder leverde de Kamer immers zoveel wetten af als tijdens de vorige periode van lopende zaken, de 541 dagen in 2010-2011 - ook gekend als langste formatiecrisis ooit.

Saai debat, dunne spoeling

Maar het parlement zelf moest zijn draai duidelijk nog vinden. Geen 48 uren nadat premier Charles Michel het halfrond theatraal verliet om aan de Koning het ontslag van zijn regering aan te bieden, overheersten de vraagtekens over hoe het nu verder gaat/moet gaan. De speculaties over wat de koning nog uit zijn mouw zou toveren, bleken een populair onderwerp. Bracke moest regelmatig zijn hamertje bovenhalen om het geroezemoes in de kiem te smoren. ‘Stilte, graag! Naar de spreker luisteren is een kwestie van beleefdheid.’ Een echt debat bleef evenwel uit, waardoor de zitting een pak saaier was om te volgen. Linda De Win van Villa Politica moest haar uiterste best doen om interessante quotes uit de dunne spoeling politici te krijgen.

Het plotse bericht dat er een akkoord zou zijn in Antwerpen pompte weer wat bloed in de Kamer. De normale opwinding leek even terug toen Monica De Coninck (SP.A) live bij Linda het bericht ontkende - al deed achteraf een tussenversie de ronde. Voor Demir is het hele ‘circus’ niet langer nodig. ‘In plaats van dit nog zes maanden te rekken, moeten we naar verkiezingen gaan’, herhaalde ze de N-VA-mantra.