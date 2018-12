Welke partijen zijn klaar voor 2019?

Een grote meerderheid van de partijen wil geen verkiezingen. Toch is het begin van het einde van de regering een uitstekend moment om de partijen tegen het licht te houden. Wie zit er goed in zijn vel? Bij wie bibberen de knieën? Eén ding is zeker, in 2019 komen er drie verkiezingen.

N-VA Voor de N-VA is de winst groter dan het verlies, kopt De Standaard vandaag. Vooral als er vervroegde verkiezingen komen, lijkt dat het geval. De partij wil haar houding rond het VN-Migratiepact vermarkten. Ze denkt dat een meerderheid van de bevolking aan haar kant staat, met een inzet die spoort met haar eigen DNA. Ze speelt de ‘principiële houding’ van haar ministers uit: zij sneuvelden op een veld van eer. Door zijn genereuze voorstel aan links in de Kamer, brengt Charles Michel (MR) de N-VA ook sociaaleconomisch terug in the game. Op sociale media deelt de partij duchtig plancartes over de rechtlijnige koers met de N-VA in de regering, en de verschrikkelijke gevolgen van een ‘bocht naar links’, recht in de armen van de PS. Al blijft het moeilijk uit te leggen dat een partij die ‘vanaf dag één’ een ‘sociaaleconomisch herstelbeleid’ wilde voeren, in het zicht van de streep abdiceerde, met de boodschap dat een ander thema prioritair is. En wat met de zwevende kiezers? De harde houding rond het VN-Migratiepact bracht de partij bij momenten in de hemisfeer van Vlaams Belang. Niet alleen kan extreemrechts cashen bij een campagne die over identiteit gaat, Tom Van Grieken en co. kunnen ook stellen dat de actie van de N-VA niets heeft opgeleverd.

Open VLD Open VLD is zelfverzekerd. Voorzitter Gwendolyn Rutten legde de lat in de voorbije kiescampagne hoog en wist de ambities waar te maken. Vier burgemeesters in centrumsteden en Aarschot als kers op de taart. Dat Rutten in 2014 met haar partij against all odds plots een plek wist te veroveren in de Vlaamse regering en aan de federale onderhandelingstafel, ligt mee aan de basis van het blauwe succes en het herwonnen zelfvertrouwen. In de peilingen zit Open VLD vier jaar later 2 procent hoger en is het de derde Vlaamse partij. Rutten wilde er daarom alles aan doen om het beeld te bestrijden dat alleen de N-VA de regering-Michel op de centrumrechtse koers hield en dat er zonder de N-VA onmiddellijk een ommekeer naar links volgt. Rutten wist goed genoeg wat ze deed toen ze dinsdagavond op Twitter liet weten dat er geen sprake kon zijn van ‘afwijkingen op de begroting of de arbeidsdeal’. Open VLD zag in de aanloop naar 2014 een groot deel van zijn achterban van partijkaart wisselen en richting de N-VA trekken. De N-VA zal het niet eenvoudig hebben om aan de vele ondernemers die haar steunen, uit te leggen dat ze een aantal voor hen cruciale hervormingen, zoals de snellere degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, laat schieten voor het niet-bindende VN-Migratiepact en een volledige focus op migratie. Het mag dan ook niet verwonderen dat Open VLD het luidst waarschuwt voor een ontsporende begroting, daarbij wijzend naar de N-VA. Maar de kentering is broos en dus moet er streng gewaakt worden over de geloofwaardigheid. ‘Vijf maanden voor de verkiezingen gaan we niet ineens zeggen dat we openstaan voor linkse avonturen’, zegt Kamerfractieleider Patrick Dewael. Toch is het niet allemaal rozengeur en blauwe schijn. Vlaanderen dreigt zijn energiedoelen niet te halen, het aantal nieuwe windturbines slabakt, ondanks de goesting van de liberale minister. Dat kan negatief afstralen op de partij, zeker op een moment dat meer en meer burgers wakker liggen van energie en de lucht die ze inademen.

Groen Al zullen die ‘groendenkende’ burgers altijd in de eerste plaats naar Groen kijken. Vier jaar geleden was Groen nog altijd de partij die er maar niet in slaagde duurzaam weg te raken van de kiesdrempel. Nu wordt ze gepeild op 16 procent, dubbel zoveel als de uitslag van 2014. En wat voorzitter Meyrem Almaci betreft hoeft zelfs dat niet de limit te zijn. Samen met Ecolo wil ze de grootste fractie worden in de Kamer. Bij de gemeenteraadsverkiezingen tankten Almaci en co. vertrouwen. Ze wil de Wetstraat groen kleuren en ‘de stem vertolken van mensen die vandaag hun vertrouwen in de politiek kwijt zijn en niet meer zijn gaan stemmen of bij extreme partijen terechtkwamen’. Als de groene tandem bij de verkiezingen een demarrage kan plaatsen, wordt het moeilijk om hen zomaar te negeren. Opnieuw: ook de ondernemerskant van de maatschappij is niet meer vies van meer klimaatambities – zij het dan uit economische motieven. Wat migratie betreft vormt Groen een perfecte tegenpool van het verhaal dat de N-VA en Theo Francken aanbieden. Het is voor hen veel eenvoudiger om zich daarop te profileren dan voor MR, CD&V en Open VLD, die over het Migratiepact wel een lijn in het zand trokken, maar wel eerst vier jaar mee het beleid voerden waartegen groen oppositie voert. Wat dat laatste betreft, niet iedereen is fan van de stijl waarmee Groen oppositie voert, maar in vergelijking met de SP.A komen de groenen veel beter uit de verf.

CD&V ‘We kunnen hier als bestuurs- en beleidspartij goed uit komen, maar de komende dagen zal veel afhangen van de perceptie.’ CD&V-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi aan het woord in De Standaard vandaag. Kamerlid Hendrik Bogaert vult aan. ‘Wij zijn als laatste in het gebouw gebleven om de brand te blussen. En niemand kan zeggen dat wij het vuur in gang gestoken hebben. Natuurlijk zit daar ook een electorale strategie achter. In moeilijke omstandig­heden kijken mensen naar wie de meubels redt.’ CD&V meet zich in deze crisis opnieuw het imago aan van verantwoordelijke bestuurspartij: het is de N-VA die de regering verliet en maakte dat enkele belangrijke beslissingen niet doorgaan.

SP.A De SP.A gaat binnenkort opnieuw meebesturen in Antwerpen. Maar daarmee is het goede nieuws zowat verteld. SP.A-voorzitter John Crombez reed de voorbije jaren allesbehalve een glansrijk parcours. Dat hij kort voor de gemeenteraadsverkiezingen verkondigde op te stappen bij een tegenvallend resultaat, was niet zijn beste zet. De resultaten in Oostende, Antwerpen, Gent, Brugge en Mechelen vielen tegen, maar de partij vroeg hem om toch te blijven. Er dient zich geen plaatsvervanger aan. Dat hij zijn partij een zware decumul oplegde, dreigt zich ook te wreken. Veel bekende koppen kozen voor het lokale niveau en mogen in principe geen lijsten trekken bij de komende verkiezingen. Bovendien stelden ze bijna allemaal teleur in oktober. De partij lijkt allesbehalve klaar voor verkiezingen, laat staan voor vervroegde verkiezingen.

Vlaams Belang In het parlement zat de voorbije weken maar één partij met een brede glimlach op het gezicht. Vlaams Belang kon achteroverleunen terwijl de N-VA haast in haar plaats campagne voerde. De plancartes over het Migratiepact die de N-VA op sociale media lanceerde, kwamen recht uit het Vlaams Belang-stijlboek. Toen de N-VA ze offline nam, haastte Filip Dewinter (Vlaams Belang) zich om ze over te nemen. Of Vlaams Belang terecht enthousiast wordt van het idee vervroegde verkiezingen te houden, blijft afwachten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen kwam de partij op bepaalde plekken heel sterk voor de dag, om Ninove niet te noemen. Maar de laatste politieke barometer van De Standaard/VRT/La Libre/RTBF toont dat de buit nog niet helemaal binnen is. Die werd afgenomen in volle crisis rond het Migratiepact. Maar de N-VA houdt de deur naar rechts bijzonder goed dicht. Met 7,6 procent doet Vlaams Belang het amper beter dan in 2014.

PVDA/PTB De kiezer belooft de kaarten bijzonder moeilijk te leggen voor PVDA/PTB. In Vlaanderen krijgt de partij nog altijd moeilijk voet aan de grond – het handvol lokale gekozen en de coalitie in Zelzate ten spijt. Als de partij er niet in slaagt om een Kamerzetel voor nationaal voorzitter Peter Mertens binnen te halen, zou het intern wel eens kunnen spannen. In Wallonië staan de sterren veel beter. De partij bewees op 14 oktober dat verwachtingen van om en bij de 15 procent niet onrealistisch zijn. Bovendien kan in de komende campagne de grote troefkaart uitgespeeld worden: Raoul Hedebouw. Het perfect tweetalige uithangbord trok bewust niet de lijst in oktober om zich volledig te kunnen smijten tijdens de federale campagne. Hedebouw is een bijzonder vlotte spreker die in debatten wel eens thema’s en cijfers vreemd durft te interpreteren of bizar bij elkaar te klusten om zijn punt te maken. Zeer lastig voor wie tegenover hem zit. Een sloganesk punt is snel gemaakt, het weerleggen duurt vaak veel langer. Bovendien hebben de opponenten dan amper tijd om hun punt te maken. Een nadeel van zo’n sterke figuur te hebben, is dat die niet overal tegelijk kan zijn en dat hij zeker niet overal op de lijsten kan staan. Toch blijkt ook PTB een merk dat niet per se een bekende naam bovenaan de lijst nodig heeft. De gemeenteraadsverkiezingen waren op papier de moeilijkste verkiezingen voor de PVDA/PTB. Ze zit vooral op nationale en regionale thema’s. Dat de partij ondanks hoge scores in Waalse steden nergens mee in het bestuur stapte, wordt haar door een deel van de (potentiële) kiezers mogelijk aangerekend.

MR De MR is niet in bloedvorm. In de peilingen hangen de Franstalige liberalen na vier jaar regeren opnieuw een eind achter de PS, in Brussel worden ze geklopt door Ecolo, dat hen ook in Wallonië op de hielen zit. Al snel na de verkiezingen daagde het de machthebbers in de partij dat de burgers haar heel wat rekeningen voor het federale beleid presenteerden. De koopkracht is dan wel voor veel werkenden gestegen, maar de pensioenen en de energieproblemen wegen bij velen zwaarder door. Ook een vergroening van het MR-verhaal drong zich op. Veel kiezers ruilden hun blauwe stem voor een groene. Tegelijk wilde de partij werk maken van haar sociale gelaat. ‘Jobs, jobs, jobs’, jazeker, maar de jobs moeten haalbaar, duurzaam en te combineren zijn met een leven buiten het werk, hoorden we in die weken na 14 oktober zelfs uit zeer liberale monden. Een deel van wat premier Michel dinsdag in zijn ‘opening naar links’ verkondigde, is dan ook gemeend. Dat wordt een deel van het liberale aanbod in mei. Maar de ‘events’ dwongen Michel om die stap nu al, veel sneller en abrupter dan voorzien, te zetten. Dat kwam de geloofwaardigheid niet ten goede, zo kon afgeleid worden uit de reacties in het parlement. Volgens Franstalige commentatoren is de MR in de Zweedse ‘kamikazecoalitie’ – de term is na vier jaar weer opgevist – opgeschoven in de richting van de N-VA en heeft ze minstens een deel van haar electoraat een rad voor de ogen gedraaid. De MR staat zo voor de moeilijke opdracht om een gedeeltelijk nieuw verhaal te combineren met een – wat haar betreft – tevreden terugblik op de realisaties. Want in alle geledingen blijven ze het herhalen: het is dankzij de coalitie met de N-VA dat we ons liberale programma hebben kunnen uitvoeren. De val van de regering is natuurlijk een serieuze smet op het blazoen. Hoeveel krediet ze kopen door ‘aan de goede kant van de geschiedenis’ te gaan staan rond het Migratiepact, is niet te voorspellen. Dat een meerderheid van de Franstaligen het federale beleid hoegenaamd niet lust, is daarbij geen kleine handicap.

PS De PS krijgt door de federale crisis de kans om haar rol van grootste oppositiepartij terug te claimen. Datgene waarvoor de partij al vier jaar waarschuwt, is nu gebeurd, vinden de socialisten: de N-VA is ontmaskerd als onbetrouwbare en radicale partij en de MR was daarbij niets meer dan een knechtje, om het woord handpop/marionet eens niet te gebruiken. Ze konden een opsteker wel gebruiken, de Franstalige socialisten. Doordat de PS de grote steden in handen houdt, in Charleroi en Bergen zelf met een (krapper dan gehoopte) absolute meerderheid, kon de partij de schijn hoog houden dat het allemaal zo slecht nog niet was bij de gemeenteraadsverkiezingen. Toch waren heel wat PS’ers in paniek door de stijgende populariteit van Ecolo en nog veel meer door de opmars van de marxistische PTB. Al die factoren leidden ertoe dat het ook intern wat ging rommelen bij de PS. Paul Magnette, de PS-burgemeester van Charleroi en tot nader order de populairste Franstalige politicus, is niet gelukkig met de manier waarop de campagne verlopen is, en evenmin met het resultaat. In verschillende interviews gaf hij steken naar voorzitter Elio Di Rupo. Dat die laatste zich zonder veel overleg bovenaan de Henegouwse Kamerlijst zette, viel ook niet bij iedereen in goede aarde. Een probleem waar verschillende PS-toppers zich enkele weken geleden nog zorgen over maakten, is dat ze te zich te weinig konden profileren tegenover de N-VA en de MR. N-VA-toppers als Theo Francken en Bart De Wever zijn niet te lijmen voor grote verkiezingsdebatten met de PS-kopstukken en de MR maakte er een sport van om in de Kamer vooral te reageren op wat de PTB zegt, en de PS straal te negeren. Voor de liberalen zijn dat twee vliegen in één klap. Dat er PS-kiezers naar de PTB lopen, komt hen goed uit. Het verzwakt de PS en doordat er onmogelijk een regeringscoalitie kan worden gevormd met de PTB, verkleint hun score het speelveld, waardoor het relatieve gewicht van MR toeneemt. Maar zoals gezegd, met die polarisering, zowel tegenover MR als N-VA, zit het dankzij de federale crisis weer helemaal snor.

Ecolo Ecolo heeft hoge verwachtingen in te lossen. De partij trok een groot deel van de lakens naar zich toe op 14 oktober en in de peilingen blijven de ecologisten pieken. Internationaal mogen de klimaatambities wereldwijd slabakken, in eigen land hebben de groenen de wind in de zeilen. De wat kleurloze covoorzitter Patrick Dupriez zette kort na de stembusslag een stap opzij ten voordele van Jean-Marc Nollet en dat zou wel eens een gouden zet kunnen zijn. Nollet is gewezen Waals viceminister-president, staat intellectueel sterk en is populair. Hij wordt een te duchten tegenstander in debatten. Ecolo blijkt bovendien een sterk merk. Door de strenge cumulregels die de partij altijd al gehanteerd heeft, is voortdurend verjongen en vernieuwen een tweede natuur. Ook met onbekende kandidaten slaagt de partij erin kiezers te winnen voor het groene gedachtegoed, dat al lang veel breder is dan bomen en beestjes. In de Waalse crisis van 2017 was goed bestuur en ethiek het thema waarop de ecologisten zich profileerden. Strategisch houden de groenen alle opties open. Of beter, ze vallen alle andere partijen even hard aan. Een coalitie vormen zonder hen, wordt met de huidige peilingcijfers haast onmogelijk aan Franstalige kant. Ze willen zich dus niet van tevoren binden. Na de verkiezingen zullen de PS en de MR hun beste beentje mogen voorzetten om deze bruid een ja-woord te ontlokken.